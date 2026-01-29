Una abogada no duda y revela el truco para librarse de una multa de coche: "No la pagues sin antes revisar esto"

El pasado año entraron en vigor diversas multas para los conductores españoles. Las nuevas medidas buscan la reducción de los accidentes junto a los siniestros. Y es que en lo que llevamos de 2026 hasta el 26 de enero, España ya ha tenido 51 fallecidos en carretera y aunque son 31 personas menos que en el mismo periodo del año anterior, el número de víctimas sigue siendo realmente elevado.

Entre las medidas tomadas por la Dirección General de Tráfico se encuentran la prohibición de adelantar cuando la nieve o el hielo inunden las carreteras, se considera una falta grave que supone 200 euros de sanción. Otra de ellas es el uso del casco modular homologado para la circulación en vías urbanas, prohibiendo de este modo los cascos de tipo 'jet'.

Como es evidente, las multas no son agradables para ningún conductor, por lo que una abogada desde su cuenta en redes sociales (@lunaylunaabogados) da algunos consejos con los que tal vez puedas librarte de una. "No la pagues sin antes revisar esto", afirma.

Aspectos a comprobar

Lo primero en lo que se debe fijar el conductor es en los datos; si no son correctos, como es el caso de una matrícula errónea, "la multa no tendrá validez", argumenta la entendida. A su vez, tampoco será firme aquel documento que no cuente con dos imágenes del suceso; con tan solo una no sería lícita la sanción.

Para continuar, la experta asegura que deben incluirse todos los apuntes que identifiquen con claridad al vehículo, así como su marca, modelo, sin por supuesto olvidar la matrícula.

Para finalizar debe incluirse en todo documento la fecha, el lugar y la hora exacta de donde ha ocurrido la infracción. Si no se observa en el documento informativo alguno de estos datos, tal vez no sea válido y el conductor no tenga que abonar la penalización.

Y como bien detalla la propia Dirección General de Tráfico (DGT), las sanciones más recurrentes están claras. Si se colocan en orden serían; el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y drogas, no utilizar el cinturón de seguridad y el uso de teléfonos móviles.

Otras que tienen bastante popularidad entre los usuarios son la circulación con el permiso caducado, no tener la ITV (Inspección Técnica de Vehículos) o no disponer del seguro obligatorio.

Recuerde que la notificación de las penalizaciones se suele realizar por correo postal certificado o a través de la sede electrónica oficial, aplicación móvil, o el buzón electrónico para empresas y personas jurídicas. Nunca por SMS ni correo electrónico; si recibe alguna por estas vías, sospeche y consulte los canales oficiales.