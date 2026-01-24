Leapmotor lanzará cuatro modelos en España y abrirá 15 concesionarios con el fin de duplicar sus ventas en 2026

Leapmotor, la startup automovilística china participada por el grupo Stellantis, acaba de cerrar su primer ejercicio completo en el mercado español. Un año marcado por la llegada del B10, un modelo cuya producción está previsto que se realice en la factoría zaragozana de Figueruelas.

Durante el pasado año, la compañía logró matricular en España un total de 2.975 unidades, lo que supuso 11 veces más que en 2024. Cabe recordar que la compañía aterrizó en el mercado patrio en octubre de 2024, por lo que los incrementos son tan elevados debido a que los volúmenes son pequeños.

De lo que no hay duda es de que la firma tiene demanda en el mercado español. Ya no sólo por su relación calidad-precio, sino también por la oferta de modelos eléctricos y de eléctricos de autonomía extendida (REEV, por sus siglas en inglés) con la que cuenta.

De esta manera, la meta que se ha marcado la compañía para el presente ejercicio en España pasa por comercializar "como mínimo" el doble de unidades que en 2025. Así, lo reconoce Mónica Mira, directora de Leapmotor Iberia.

Una oferta que a lo largo de este año se verá ampliada con la incorporación de cuatro nuevos modelos. El primero de ellos será el B10 REEV, modelo del segmento C-SUV cuyos pedidos se abrirán el próximo 27 de enero y su llegada a los concesionarios está prevista para el mes de marzo.

Cabe puntualizar que, a falta de confirmación oficial, este modelo está previsto que se produzca en la planta zaragozana de Figueruelas.

Leapmotor también introducirá este año en España el B05 -otro modelo que está previsto que se produzca en la planta aragonesa de Stellantis-, un vehículo del segmento C hatchback, cuyos pedidos se abrirán en abril y su llegada a los concesionarios se prevé para finales de junio.

Leapmotor B03X, modelo que en China se denomina A10 Leapmotor

Asimismo, llegará el B03X, modelo del segmento B-SUV cuyos pedidos se abrirán en julio y las primeras unidades aterrizarán en septiembre. Ya para final de año, Leapmotor desvelará el A05, modelo del segmento B.

Estos cuatro modelos se complementarán con los tres que ya están disponibles en el mercado patrio (B10, C10 y T03), por lo que la gama quedará conformada por siete vehículos.

Más concesionarios

Para apoyar este despliegue de producto, Leapmotor también se ha marcado el objetivo de incrementar su red comercial.

Una red que al cierre de 2025 contaba con 65 puntos de venta. Con el fin de acelerar su crecimiento y capilaridad en el mercado patrio, Leapmotor abrirá 15 nuevos concesionarios, hasta alcanzar los 80.

Un millón de ventas

El crecimiento de Leapmotor está siendo tan rápido que el año pasado superó las previsiones y se vio obligada a incrementarlas.

Así, si para 2025 estimaba vender medio millón de vehículos, el objetivo se logró un mes y medio antes de que finalizase el año. Por ello, Leapmotor elevó su previsión de ventas, hasta superar los 600.000 vehículos comercializados.

Leapmotor cerró el pasado año con un total de 596.555 unidades comercializadas, lo que supuso duplicar las entregas frente a 2024. Del monto total, Leapmotor comercializó en su mercado doméstico el 90% de sus ventas mundiales, lo que supone alrededor de 540.000 vehículos.

De cara a 2026, el objetivo de la compañía es alcanzar el millón de vehículos. Así lo aseguró Zhu Jiangming, fundador, presidente del Consejo y presidente ejecutivo de Leapmotor, en el IAA Mobility de Múnich.

De esta manera, el mercado español aportaría el 0,6% de las ventas mundiales de Leapmotor en 2026.

El ejecutivo también apuntó que las ventas de la compañía para dentro de una década se situarían en los cuatro millones de unidades. Una cifra que implicaría que el 60% de las ventas se llevará a cabo fuera de China.

Adelanto de las ayudas

Por otro lado, a la espera de saber las condiciones del Plan España Auto+, dotadas con 400 millones de euros en la compra de modelos electrificados, Leapmotor adelantará las ayudas de este plan.

En su caso, los descuentos ascienden hasta los 4.000 euros en tarifa.