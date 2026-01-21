Jaguar Land Rover España reduce su beneficio un 42% en su ejercicio fiscal 2025 tras recortar sus ventas un 1,3%

Jaguar Land Rover España, la filial de la multinacional británica propiedad del grupo indio Tata Motors, cerró su ejercicio fiscal 2025 (comprendido entre abril de 2024 y marzo de 2025) con un recorte en su beneficio. Un descenso que se situó en el 42,1% en la comparativa interanual, con un total de 2,62 millones de euros.

Una merma que se explica por la caída de las ventas en el mercado patrio. Así, Jaguar Land Rover España comercializó en España un total de 3.682 vehículos. Esto equivale a un descenso del 1,3% en comparación con el ejercicio fiscal de 2024, según consta en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

Lo cierto es que el desempeño de Jaguar y el de Land Rover siguieron caminos distintos a lo largo del pasado ejercicio fiscal.

Así, Jaguar comercializó en el mercado patrio un total de 265 vehículos, lo que supone un descenso del 48,1% en comparación con el ejercicio fiscal 2024. La compañía reconoce que "se han vendido menos unidades, pero con derivados más rentables, con lo que se ha conseguido una mejor rentabilidad respecto al ejercicio anterior".

Lo cierto es que detrás de esta caída también se encuentra la entrada en vigor de la normativa de emisiones WLTP, lo que redujo la oferta de vehículos en su gama actual, así como la estrategia Reimagine.

Dicha estrategia pasa por convertir a la marca en una firma más orientada al lujo, ofrecer versiones totalmente eléctricas de la gama y alcanzar la neutralidad en carbono en toda la cadena de valor para 2039.

Land Rover, por su parte, experimentó un alza en sus matriculaciones del 6,1%, hasta alcanzar las 3.417 unidades.

Los ingresos caen un 7%

El resultado de explotación de la filial española también registró una caída del 8,3% en la comparativa interanual, hasta situarse en los 3 millones de euros.

En lo relativo a la cifra de negocios, la sociedad facturó 292,9 millones de euros, lo que supone un descenso del 6,8% en comparación con el ejercicio fiscal anterior.

El 72,3% de los ingresos procedió de la venta de vehículos, hasta alcanzar los 211,9 millones de euros. Una cifra que supone una caída del 12,1% en comparación con el ejercicio anterior.

Sin embargo, la sociedad sí experimentó un incremento en la facturación de repuestos. Una partida que aportó 80,9 millones de euros, lo que equivale a un alza del 10,5% en la comparativa interanual.

A nivel laboral, la plantilla de Jaguar Land Rover España cerró el ejercicio fiscal 2025 con un total de 120 trabajadores, lo que supone dos menos en comparación con el ejercicio fiscal de 2024.

Cabe recordar que durante el pasado ejercicio fiscal la filial española prescindió de la figura de presidente y consejero delegado. Un cargo que ocupaba Luis Antonio Ruiz desde 2010 hasta febrero del año pasado, momento en el cual se jubiló de forma anticipada.

Con todo, los gastos de personal de Jaguar Land Rover en España al cierre de marzo de 2025 se situaron en los 4,86 millones de euros. Un guarismo que equivale a un descenso del 31,8% frente al mismo periodo del año anterior.

En cuanto a la previsión de ventas de la compañía para el ejercicio fiscal 2026, el cual finalizará el próximo mes de marzo, Jaguar Land Rover España las mantiene en línea con el año actual.