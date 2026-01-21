El Grupo BMW pulveriza sus registros de ventas en España en 2025 tras lograr récords de entregas en todas sus marcas

El Grupo BMW pulverizó el año pasado todos sus registros de ventas de vehículos en el mercado español. El consorcio automovilístico bávaro comercializó 68.889 unidades, lo que equivale a un crecimiento del 4,2% en comparación con 2024.

Todo ello equivale a un récord por parte del consorcio automovilístico alemán en el mercado español. Además, cabe puntualizar que el grupo no comercializa en España modelos de Rolls-Royce, por lo que estos resultados se lograron gracias al impulso de las enseñas BMW, Mini y BMW Motorrad, la división de motocicletas del grupo automovilístico.

En lo que a vehículos eléctricos se refiere, las marcas BMW y Mini matricularon en el mercado patrio un total de 8.360 unidades, lo que supone un avance del 35,1% en la comparativa interanual.

Manuel Terroba, presidente ejecutivo del Grupo BMW en España y Portugal, ha asegurado que "los resultados de 2025 reflejan la solidez de nuestra estrategia y la capacidad de BMW Group España para crecer de forma sostenible en un entorno de mercado exigente".

Por marcas, las entregas de modelos de la marca BMW alcanzaron un récord con 45.803 vehículos, lo que supone un alza del 1,4% en la comparativa interanual. Unas cifras que le permitió a la firma alemana premium posicionarse como la décima enseña con más matriculaciones en el mercado premium.

De esta cantidad, 4.675 entregas correspondieron a unidades completamente eléctricas, lo que equivale a que una de cada diez matriculaciones realizadas el año pasado fue de un modelo 100% eléctrico.

Por su parte, las ventas de vehículos híbridos enchufables alcanzaron las 6.024 unidades, un 53% más en la comparativa interanual.

Así las cosas, las matriculaciones de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) de BMW se situaron en las 10.699 unidades. Es decir, el 23,3% de las ventas realizadas por la compañía fue de modelos electrificados y un avance del 25,9% frente al ejercicio anterior.

Además, las ventas de los modelos de altas prestaciones, agrupados en la división M, lograron un total de 2.384 unidades, un 3,4% más frente a 2024.

En lo que a la rentabilidad de la red se refiere, la compañía aún no cuenta con los datos al cierre de 2025. No obstante, Eduardo Cortezón, director de BMW España, ha asegurado que "al cierre de noviembre ya se superó toda la rentabilidad registrada en 2024, por lo que todo apunta a que 2025 va a ser el año en el que la red gane más dinero de toda la serie histórica".

Mini impulsa el alza del Grupo

Sin embargo, buena parte de culpa del impulso que ha logrado el consorcio automovilístico bávaro en España se debe al desempeño que ha tenido la marca Mini. La firma británica logró comercializar un total de 9.340 unidades, un 19.6% más frente al año anterior.

Un impulso que obedece a una gama completamente renovada. Pero también a la acogida que ha tenido en el mercado, dado que 3.469 unidades fueron completamente eléctricas, un 99,3% más que en 2024. Es decir, casi cuatro de cada diez ventas realizadas por la firma británica en el mercado patrio correspondió a modelos 100% eléctricos.

Récord de ventas en las motos

Pero BMW Motorrad también registró unas ventas sin precedentes en España. La división de motocicletas matriculó el año pasado un total de 13.746 unidades, lo que supone un alza del 4,6% en tasa interanual y récord de ventas.

Una cifra que se pudo lograr gracias al lanzamiento y renovación de hasta 12 modelos de motocicletas.

Previsiones 2026

De cara al ejercicio en curso, la división española ha evitado dar previsiones de venta para España. No obstante, sí ha reconocido que la cuota de eléctricos de las marcas BMW y Mini "puede ser parecido al del año pasado".

Esto equivale a que la penetración de los modelos eléctricos de ambas enseñas sobre el total se situará en el entorno del 15%. Ahora bien, Cortezón sí ha aseverado que "el lanzamiento del BMW iX3 y del BMW i3 nos dará una oportunidad de mercado".