Geely Auto, la marca del grupo chino propietario de Volvo Cars, llegará a España en abril con dos modelos

Geely Auto, la automovilística china perteneciente del grupo homónimo, prepara su aterrizaje en el mercado español. Y lo hará, concretamente, entre finales del primer trimestre y comienzo del segundo de este año.

De esta manera, España contará con 28 enseñas a partir de este año. Una cifra que se quedará corta, debido a que se prevé la llegada de más enseñas chinas en el mercado patrio.

Su oferta estará basada en dos modelos: uno híbrido y otro completamente eléctrico.

El modelo híbrido, denominado Starray EM-i Super Hybrid, tendrá una autonomía combinada de 943 kilómetros en el ciclo WLTP.

Por su parte, el modelo eléctrico, denominado EX5, tendrá una autonomía de hasta 430 kilómetros en el ciclo WLTP.