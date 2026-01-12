Volkswagen frena: sus ventas mundiales caen por segundo año seguido ante el desplome de China y los aranceles de EEUU

El Grupo Volkswagen no recupera terreno en las ventas mundiales. El consorcio automovilístico alemán cerró el ejercicio 2025 con caídas, lo que supone acumular dos años consecutivos con recortes en las ventas.

En total, el gigante alemán del automóvil comercializó el año pasado 8.983.900 vehículos, lo que equivale a un descenso del 0,5% frente al año anterior. Una cifra que supone 1,99 millones de unidades menos, o una caída del 18,1%, en comparación con 2019, ejercicio previo a la pandemia.

De esta manera, Toyota revalida por quinto año consecutivo la corona como fabricante con más ventas en todo el mundo. Hasta noviembre -últimos datos disponibles- el grupo Toyota comercializó 10.327.976 unidades, lo que supuso un 4,8% más en la comparativa interanual.

Marco Schubert, miembro del Comité Ejecutivo ampliado de Ventas del Grupo Volkswagen, apuntó que "la intensa situación competitiva en China, así como los aranceles y la suspensión de las subvenciones a vehículos eléctricos en Estados Unidos han afectado a nuestro negocio".

En el caso de China, el Grupo Volkswagen matriculó el año pasado un total de 2.693.800 unidades, lo que equivale a un descenso del 8% en la comparativa interanual.

Dicho de otro modo, el 30% de las ventas del consorcio automovilístico alemán se realizaron en el mercado más importante del mundo. No obstante, este guarismo equivale a 2,4 puntos porcentuales menos con respecto a 2024.

Norteamérica fue la región que experimentó la caída más pronunciada en las ventas. En estos tres mercados, el Grupo Volkswagen comercializó 946.800 unidades, lo que supone un 10,4% menos frente al ejercicio anterior.

Cabe recordar que el Grupo Volkswagen es uno de los más afectados por la imposición de aranceles a la importación de vehículos por parte de la Administración Trump.

Así las cosas, Europa fue el mercado más importante para el consorcio automovilístico alemán. Una situación que se ha producido de forma consecutiva durante los últimos tres años.

En el Viejo Continente, las ventas del gigante alemán del automóvil crecieron un 4,4% frente a 2024, hasta alcanzar las 3.939.000 unidades matriculadas.

En Europa occidental, las matriculaciones del Grupo Volkswagen aumentaron un 3,8%, hasta las 3.381.100 unidades, mientras que las ventas en Europa central y del este registraron un alza del 9%, hasta los 557.900 vehículos.

El 11% de las ventas son eléctricas

En lo que a las matriculaciones de vehículos eléctricos se refiere, el Grupo Volkswagen comercializó 983.100 unidades en todo el mundo, lo que supone un incremento del 32% frente al ejercicio anterior.

De esta manera, el 10,9% de todas las ventas realizadas en todo el mundo por el consorcio automovilístico alemán durante el año pasado correspondió a modelos eléctricos. Una cuota que se elevó en 2,7 puntos porcentuales frente al año 2024.

Ahora bien, es preciso tener presente que tres de cada cuatro ventas de coches eléctricos del Grupo Volkswagen se realizó en Europa.

En total, en el Viejo Continente se comercializaron 742.800 coches eléctricos del gigante alemán del automóvil, lo que supone un incremento del 65,9% en tasa interanual.

En China las ventas de coches eléctricos del Grupo Volkswagen cayeron un 44,3%, hasta las 115.500 unidades.

Asimismo, las ventas de modelos de batería del consorcio automovilístico alemán en Estados Unidos registraron un incremento del 45,7%, hasta los 72.000 vehículos.