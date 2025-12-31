Pekín ata a su última 'joya' automovilística: FAW invierte en Leapmotor, la startup china participada por Stellantis

El automóvil baila al son que marca China. El gigante asiático se ha convertido, tras varios planes quinquenales, en el principal actor de la industria automovilística mundial.

El dominio chino es total e inalcanzable por el resto de potencias, sobre todo, en lo que a baterías y desarrollo de vehículos electrificados se refiere.

Pero también es verdad que China lleva tiempo queriendo poner orden en toda su industria del motor. La ingente cantidad de fabricantes con los que cuenta ha llevado a una guerra de precios sin precedentes que ha obligado al Estado chino a tomar cartas en el asunto.

Una de las compañías que inició su andadura hace una década fue Leapmotor. No obstante, no fue hasta finales de 2023 cuando empezó a sonar fuera de China. ¿La razón? Stellantis, el consorcio automovilístico francoitaloamericano, decidió invertir 1.500 millones de euros a cambio del 20% de la compañía.

Un movimiento estratégico impulsado por Carlos Tavares, exconsejero delegado del grupo. Dicho acuerdo también contemplaba la creación de una joint venture, denominada Leapmotor International.

En esta empresa, Stellantis tendría una mayoría del 51% con derechos exclusivos para la exportación y venta, así como para la fabricación de productos de Leapmotor fuera de China.

Ahora, FAW, el grupo automovilístico más antiguo de China y que está participado por el Estado, acaba de cerrar una inversión en Leapmotor.

FAW adquiere el 5%

Como si de una joven promesa futbolística se tratase, FAW acaba de cerrar un acuerdo para la compra del 5% de Leapmotor.

Un movimiento por el que el consorcio automovilístico chino ha desembolsado 3.743,8 millones de yuanes (454 millones de euros al cambio actual). Una operación que implica que FAW valora a Leapmotor en 8.491 millones de euros.

Pero esta inversión también implica que la participación de Stellantis en Leapmotor se haya reducido. Concretamente, su peso en el accionariado pasa del 20% al 19%.

Lo mismo ha sucedido con los principales accionistas de Leapmotor, cuya participación en la compañía ha pasado del 23,7% al 22,5%.

Si mantenemos la jerga futbolística, esta operación se entiende como guardarse una parte de los derechos federativos sobre una posible venta de la joven promesa futbolística. En términos geopolíticos, China no quiere dejar de participar en una compañía patria cuyas previsiones de venta se han incrementado exponencialmente desde la entrada de Stellantis.

La mitad de la inversión realizada por FAW irá destinada al I+D, mientras que la otra mitad se destinará a la reposición del capital circulante, así como a la ampliación de la red de ventas y servicios y a mejorar el reconocimiento de la marca.

Llegan los beneficios

El movimiento de FAW se produce en un momento en el que Leapmotor empieza a dar beneficios.

En los tres primeros trimestres del año, Leapmotor logró un beneficio de 180 millones de yuanes (unos 22 millones de euros).

La entrada de Stellantis a finales de 2023 también se notó en la cadencia de producción. Desde que la compañía inició la producción de vehículos, allá por 2019, hasta ahora ha conseguido fabricar más de un millón de unidades. Ahora bien, la multinacional china logró fabricar medio millón de unidades en tan sólo 343 días.

Sólo en el tercer trimestre del año, Leapmotor logró un beneficio de 150 millones de yuanes (unos 18 millones de euros). Por poner estas cifras en contexto, en el tercer trimestre de 2024 la compañía se anotó unas pérdidas de 690 millones de yuanes.

Crecen las ventas

Leapmotor, cuyo plan de negocio también pasa por fabricar sus modelos en la factoría zaragozana que Stellantis tiene en Figueruelas, también ha logrado incrementar las ventas.

Tanto, que las previsiones que tenían para este año se han quedado cortas. Para este año, Leapmotor preveía vender medio millón de vehículos, objetivo que se alcanzó un mes y medio antes de que finalizase 2025. Ahora estima que cerrará el año con 600.000 vehículos comercializados.

Para el año que viene, la startup china estima que sus ventas alcanzarán el millón de unidades. Así lo confirmó Zhu Jiangming, fundador, presidente del Consejo y presidente ejecutivo de Leapmotor, apuntó en el IAA Mobility de Múnich.

El ejecutivo también apuntó que las ventas de la compañía para dentro de una década se situarían en los cuatro millones de unidades. Una cifra que implicaría que el 60% de las ventas se llevará a cabo fuera de China.

Con la inversión realizada por FAW habrá que esperar a ver si estas previsiones de venta también se quedan escasas.