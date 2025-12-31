Esta marca de coches chinos arrasa en España y cierra el año con más de 30.000 matriculaciones

El cierre de 2025 trae excelentes noticias para una marca de coches chinos que arrasa en España y genera grandes dolores de cabeza a Tesla.

Los conductores españoles confían cada vez más en los coches de BYD, lo que le permitió superar las 30.000 matriculaciones desde su llegada en marzo de 2023.

BYD, la marca china que alcanza las 30.000 unidades en España

BYD inició su actividad comercial en España en marzo de 2023 y desde entonces muestra un avance constante entre los compradores locales.

La compañía entregó el vehículo número 30.000 en un concesionario de Valladolid, un detalle que marca el éxito de su expansión en el mercado nacional.

Los primeros pasos resultan discretos, pero el crecimiento se aceleró con rapidez a partir de 2024. La marca cerró ese año con 5.393 unidades matriculadas y en 2025 multiplica las cifras de forma notable, al superar hitos como las 10.000 en abril y las 20.000 en agosto.

Este ritmo mantuvo su fuerza en los últimos meses del año y permitió pasar de 20.000 a más de 30.000 matriculaciones en solo cuatro meses.

Según Europa Press, desde BYD destacaron: “Este dato refleja la creciente confianza de los clientes españoles en la propuesta tecnológica, la calidad del producto y la competitividad”.

Los tres modelos más vendidos de BYD en España

Los tres modelos que lideran las ventas de BYD en el mercado español destacan por su tecnología enchufable y adaptabilidad a las necesidades locales.

El Seal U, el Atto 3 y el Dolphin Surf concentran la mayoría de matriculaciones y consolidan la posición de la marca china entre los conductores.

El BYD Seal U acumula 11.785 unidades comercializadas desde su lanzamiento, con la versión DM-i híbrida enchufable que alcanza 8.394 matriculaciones en 2025. Este SUV familiar lidera su segmento con una cuota del 32,4% hasta noviembre.

El BYD Atto 3 registra 4.062 unidades en total y el Dolphin Surf suma 3.895 matriculaciones en poco tiempo. El Atto 3 domina los SUV compactos eléctricos con 2.297 unidades en 2025, mientras el Dolphin Surf lidera su categoría con 3.485 y un 64,1% de cuota.