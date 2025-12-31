Entra en vigor la obligatoriedad de portar las balizas V-16: un negocio que moverá hasta 1.900 millones de euros

El año 2026 comienza con un cambio importante en lo que a la seguridad vial se refiere. Desde hoy, los conductores que circulen por territorio español tienen la obligación de portar las balizas V-16 conectadas en el vehículo.

De hecho, este dispositivo es el único medio legal para la señalización de vehículos inmovilizados en la calzada. Se trata de uno de los mayores cambios que afectan a la inmensa mayoría de los conductores desde 1999. En esa fecha, entró en vigor la obligatoriedad de portar los triángulos de emergencia.

La norma afecta a turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales. Si bien es cierto que la normativa no obliga a las motocicletas a llevar la baliza luminosa V-16 conectada, la Dirección General de Tráfico (DGT) reconoce que "su utilización resulta muy aconsejable por razones de seguridad".

Así las cosas, y según datos de Tráfico al cierre de 2024, la obligatoriedad afectará a 30.515.398 vehículos. Si tenemos en cuenta las matriculaciones de turismos, furgonetas, camiones y autobuses realizadas hasta noviembre, el parque crece hasta los 31.762.795 vehículos.

Todo ello se traduce en un suculento negocio de entre 952 y 1.905 millones de euros. Y es que el precio de estos dispositivos oscila entre los 30 y los 60 euros.

En los últimos cuatro años, la DGT ha certificado un total de 266 balizas V-16 conectadas. Casi el 80% de estas balizas V-16 conectadas han sido homologadas este mismo año, fruto de la inminente entrada en vigor de la norma.

Según reconoció la propia DGT, "cada año fallecen en España alrededor de 25 personas atropelladas en carretera que habían bajado del vehículo, muchos de ellos mientras intentaban señalizar una avería o colocar los triángulos".

Operación especial Tráfico

Su entrada en vigor coincide con la segunda fase de la operación Navidad 2025 de la DGT, la cual se prolongará hasta las 23.59 horas del jueves 1 de enero de 2026.

Desde Tráfico prevén que en esta segunda fase se realicen por carretera 8,36 millones de desplazamientos de largo recorrido.

Justo al terminar esta segunda fase, dará comienzo la tercera, entre las 15.00 horas del viernes 2 y la medianoche del martes 6 de enero de 2026. En esta ocasión, Tráfico prevé que se realicen 5,5 millones de movimientos.

Si bien la obligatoriedad de portar en el vehículo la baliza V-16 entra en vigor el 1 de enero de 2026, Pere Navarro, director de la DGT, reconoció que "las multas por no utilizarla pueden ser elevadas, pero no se esperan de forma inmediata. Los agentes serán flexibles durante un tiempo".

No obstante, Navarro también apuntó que el objetivo de este nuevo dispositivo "no es multar", sino "consolidar que a lo largo del año que viene se normalice el uso de la baliza".

Lo que sí está claro es que Tráfico no va a aplicar ninguna moratoria con la entrada en vigor de este nuevo dispositivo.

Así las cosas, lo más recomendable es portar desde hoy mismo la baliza V-16 conectada. No vaya a ser que el año nuevo empiece con una sanción por no llevarla. Unas sanciones que alcanzan los 80 euros.