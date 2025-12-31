Citroën Ami: el coche eléctrico que se consigue en España por menos de 8000 euros y puedes conducir sin carné

El Citroën Ami llega para cambiar la movilidad en España al presentarse como un coche eléctrico accesible para un público masivo.

Su diseño compacto atrae miradas, pero lo que realmente importa es que pone la movilidad eléctrica al alcance de casi cualquier bolsillo.

¿Es posible estrenar coche en España por menos de 8000 euros?

Según la información oficial publicada por Citroën España, el precio de partida para la versión de acceso "My Ami Ami" es de 7990 euros. Esta cifra confirma que se puede adquirir este modelo por menos de 8000 euros al contado.

Su homologación como cuadriciclo ligero permite que personas a partir de los 15 años puedan manejarlo sin carné de conducir tipo B, ya que solo requiere la licencia AM.

Además, la marca ofrece opciones de financiación con cuotas mensuales accesibles tras una entrada inicial.

Prestaciones del diseño ultracompacto para el día a día

Este vehículo ha sido concebido para facilitar la vida en las ciudades. Sus dimensiones lo definen como ultracompacto, con una longitud de apenas 2,41 metros y un radio de giro de 7,20 metros que simplifica cualquier maniobra de aparcamiento.

Además, Citroën España detalla las siguientes especificaciones técnicas: