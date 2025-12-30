Las ventas de vehículos electrificados en Europa crecen un 29% y ya suponen casi una de cada tres matriculaciones

El avance del vehículo electrificado (eléctrico e híbrido enchufable) es más que notorio en Europa. Si bien es cierto que no hablamos de una tecnología mayoritaria, su despliegue en lo que va de año en el Viejo Continente ha sido contundente.

Entre enero y noviembre se comercializaron en Europa un total de 3.425.353 modelos eléctricos e híbridos enchufables. Una cifra que supone un incremento del 29,2% en comparación con el ejercicio anterior, según datos de la patronal europea de fabricantes (Acea).

Así las cosas, las matriculaciones de vehículos con enchufe acaparan ya el 28,3% del total, lo que equivale a un incremento de seis puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Lo cierto es que el incremento ha sido mayor en el caso de los modelos híbridos enchufables. Ahora bien, las compras de vehículos eléctricos son más numerosas.

De esta manera, en los once primeros meses del año se matricularon 1.149.192 modelos híbridos enchufables, lo que supone un 33,1% más en la comparativa interanual. Por otro lado, las ventas de coches eléctricos crecieron un 27,4%, hasta alcanzar las 2.276.161 unidades.

Los híbridos lideran

Sin embargo, la principal tecnología por la que se decantan los consumidores europeos es la híbrida no enchufable, bien sean de modelos con hibridación total (HEV, por sus siglas en inglés) o microhíbridos (MHEV).

Entre enero y noviembre se comercializaron en el Viejo Continente un total de 4.186.311 modelos híbridos, lo que equivale a un crecimiento del 13,1% en la comparativa interanual. De hecho, el 34,6% de las matriculaciones que se registran en Europa corresponden a modelos híbridos.

Las tecnologías que registran descensos en las ventas corresponden a la gasolina y al diésel. Las matriculaciones de turismos propulsados por gasóleo acumulan un descenso del 24% en lo que va de año, con un total de 952.149 unidades.

De hecho, la cuota de mercado que acaparan las matriculaciones de modelos diésel se sitúa en el 7,8%, lo que equivale a un descenso de 2,7 puntos porcentuales frente a los once primeros meses de 2024.

Las ventas de modelos de gasolina también acumulan un descenso del 19%, hasta las 3.214.526 unidades.

La cuota de mercado de los modelos de gasolina en Europa se sitúa en el 26,5%, lo que equivale a una caída de 6,9 puntos porcentuales frente al periodo comprendido entre enero y noviembre de 2024.

Volkswagen amplía su dominio

En lo que a consorcios se refiere, el Grupo Volkswagen ya no es que se mantenga como líder de ventas en Europa, sino que incrementa su cuota de mercado.

Hasta noviembre, el gigante alemán del automóvil comercializó 3.263.542 turismos en Europa, lo que equivale a un crecimiento del 4,6% en la comparativa interanual.

Un crecimiento que está marcado por el empuje de marcas como Volkswagen, Skoda y Cupra.

Tras el Grupo Volkswagen se sitúa Stellantis. El consorcio francoitaloamericano recortó sus ventas en el Viejo Continente un 4,5%, hasta alcanzar las 1.760.601 unidades matriculadas.

De hecho, tan sólo hay dos enseñas del grupo que incrementan sus ventas. Se trata de Peugeot, con un ligero avance del 0,1% y 596.706 turismos matriculados, y de Alfa Romeo, cuyas ventas aumentaron un 34,9% y 55.088 entregas.

El podio lo cierra el Grupo Renault. El consorcio automovilístico francés comercializó en Europa hasta noviembre un total de 1.231.225 turismos, lo que supone un alza del 6,8% en tasa interanual.

Las tres firmas del grupo registran incrementos en las ventas. Las ventas de la marca Renault aumentaron un 7,6%, hasta las 674.562 unidades, mientras que las de Dacia aumentaron un 4,9%, con 547.673 turismos.

Sin embargo, Alpine fue la que registró el mayor incremento, con 8.990 unidades matriculadas en el Viejo Continente, casi tres veces más frente al mismo periodo del año anterior.

BYD, a la caza de Tesla

En la carrera por liderar las ventas de vehículos electrificados, BYD va a la caza de Tesla. La multinacional china acumula en Europa un total de 159.869 matriculaciones, lo que supone casi quintuplicar las ventas realizadas un año atrás.

Tesla, por su parte, mantiene los descensos en las ventas -tónica que ha caracterizado a la compañía a lo largo de todo el año-. Hasta noviembre, las matriculaciones de Tesla en el Viejo Continente alcanzaron las 203.382 unidades, lo que supone una caída del 28% en la comparativa interanual.