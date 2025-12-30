El coche de segunda mano más vendido en España en 2025 es este Volkswagen que ronda los 26000 euros

Un modelo de la marca Volkswagen se consolidó como el más vendido de segunda mano

Durante este 2025, muchos conductores en España optaron nuevamente por este coche de segunda mano fiable y versátil.

El Volkswagen Golf lideró las ventas del mercado español con 68.953 unidades, según datos de Coches.net, y se convirtió en el más vendido del 2025 en España entre las opciones de ocasión.

Razones del liderazgo del Volkswagen Golf en el mercado de ocasión

El Volkswagen Golf destaca por su capacidad para incorporar avances tecnológicos recientes. Incluye sistemas modernos de entretenimiento y ayudas a la conducción que lo mantienen moderno ante evoluciones constantes del sector automovilístico en España.

Las versiones más nuevas cuentan con opciones híbridas y eléctricas que responden a las preferencias de compradores atentos al impacto ambiental y a normativas vigentes, en las que este modelo prioriza la eficiencia en el consumo de combustible.

La línea exterior del Golf atrae por su elegancia y actualización constante. Este aspecto visual lo posiciona como una elección popular entre quienes buscan un coche de segunda mano con presencia moderna y atractiva en las carreteras españolas.

Ventajas mecánicas y deportivas del Volkswagen Golf

Volkswagen ofrece una amplia selección en la gama Golf con hasta 32 configuraciones y 12 motorizaciones distintas. Incluye motores gasolina TSI, mild hybrid eTSI, híbridos enchufables PHEV, diésel TDI y variantes deportivas GTI y R para diferentes perfiles de usuarios.

El equilibrio entre calidad de acabados, tecnología integrada, ahorro de combustible y respuesta dinámica marca la diferencia en este compacto. Este coche cuenta con más de 30 versiones en el mercado que arrancan en los 26.000 euros, lo que lo hace competitivo pese a superar algunas alternativas generalistas.

Con 4,28 metros de longitud y 381 litros de maletero, el Golf resulta práctico para el día a día en ciudad o viajes por carretera. Las mecánicas base entregan 116 CV con etiqueta ECO en híbridos ligeros, junto a equipamiento completo como climatizador, luces LED y asistentes de seguridad. Las opciones deportivas GTI y R alcanzan 265 y 333 CV sin sacrificar comodidad ni estabilidad.