JuanFran, experto en coches, habla sin tapujos sobre el giro de la UE y el futuro del motor de combustión

Los motores de combustión que sigan en el mercado deberán hacerlo integrados en formatos de híbrido enchufable o range extender Freepik

La industria del automóvil en Europa atraviesa uno de sus momentos más delicados, marcada por la pérdida de competitividad frente a otros mercados y por una estrategia climática que ha puesto contra las cuerdas a los fabricantes. En este contexto, la Unión Europea se ha visto obligada a revisar su hoja de ruta sobre la prohibición del motor de combustión, una decisión que afecta directamente al futuro del sector, según relató JuanFran del canal Car Wow.

La UE rectifica su plan para 2035

El experto explicó que la prohibición total del motor de combustión ya no se mantendrá tal y como fue concebida. Según resumió, Bruselas ha pasado de exigir una reducción del 100% de las emisiones a fijar el objetivo en un 90%, lo que permitirá seguir vendiendo vehículos con motor térmico bajo determinadas condiciones.

El analista añadió que esta rectificación respondió a la presión de los países con mayor peso industrial, especialmente Alemania e Italia, frente a otros bloques comunitarios. A su juicio, la UE ha asumido que su estrategia anterior dejó a los fabricantes europeos sin liderazgo tecnológico y con una posición debilitada en mercados clave como China.

Combustión sí, pero con híbridos y nuevos combustibles

Durante su intervención, JuanFran detalló que los motores de combustión que sigan en el mercado deberán hacerlo integrados en formatos de híbrido enchufable o range extender. Según explicó, este enfoque permite mantener la movilidad sin depender exclusivamente de la infraestructura eléctrica, todavía desigual en muchos países europeos.

El experto también aclaró que no será obligatorio utilizar únicamente combustibles sintéticos. Añadió que la normativa permitirá combustibles renovables, agrícolas o biológicos, siempre que acrediten una reducción real de emisiones de CO₂. En este sentido, recordó que este tipo de carburantes ya se comercializan en España a precios similares a los combustibles premium.

Cambios en la fabricación y ventaja para el range extender

JuanFran subrayó que la nueva regulación no se limitará al uso del vehículo, sino que también afectará a su proceso de fabricación. Según explicó, los coches deberán emplear acero y aluminio producidos mediante procesos descarbonizados, con un papel relevante del hidrógeno verde.

Además, destacó que los vehículos range extender tendrán una mejor valoración que los híbridos enchufables. El analista argumentó que la UE ha reconocido que no puede controlar si los usuarios enchufan o no sus coches, lo que distorsiona las mediciones reales de emisiones y penaliza injustamente ciertas tecnologías.

Créditos de emisiones y coches eléctricos urbanos

Por último, JuanFran señaló que se mantendrá el sistema de créditos de emisiones, lo que permitirá a los fabricantes compensar sus cifras comprando derechos a marcas de coches eléctricos. Recordó que este mecanismo ha sido clave para empresas especializadas en vehículos eléctricos.

El experto añadió que la UE trabaja en una normativa específica para coches eléctricos pequeños y urbanos, concebidos para facilitar una transición más accesible y ordenada. Según explicó, estos modelos computarán con un valor superior en los cálculos de emisiones para favorecer a los fabricantes europeos.

JuanFran concluyó que el motor de combustión no desaparecerá en 2035, pero sí cambiará su papel dentro del mercado. A su juicio, la Unión Europea ha tenido que admitir que su estrategia inicial no era viable y que el futuro del automóvil pasa por soluciones más flexibles y realistas.