Larga vida al coche de gasolina: la industria festeja el paso atrás de la UE y los fabricantes de eléctricos prevén caer un 25%

La decisión de Bruselas de ceder a las demandas de los fabricantes automovilísticos a la hora de comercializar modelos de combustión más allá de 2035 no ha contentado a todos.

Aunque los fabricantes automovilísticos se muestran satisfechos por esta flexibilización dada por la Comisión Europea, la industria de vehículos eléctricos considera que se acaba de dar un paso atrás.

Lo cierto es que el paso de la industria automovilística europea lo marca Alemania. El país teutón es el mayor productor de vehículos en el Viejo Continente, así como el mercado más grande, y ha logrado que la Comisión que dirige Ursula von der Leyen rebaje los objetivos de reducción de emisiones de cara a 2035.

Un cambio reciente, ya que a comienzos de septiembre Europa mantenía su intención de no comercializar modelos de combustión en 2035. Pero tras ese cambio de idea, los fabricantes automovilísticos tendrán ahora más tiempo para comercializar este tipo de vehículos. Entre ellos se incluyen también los modelos híbridos enchufables (PHEV, por sus siglas en inglés).

Pero no son los únicos, los eléctricos con autonomía extendida (REEV, por sus siglas en inglés) también se podrán comercializar más allá de 2035, así como los híbridos no enchufables (HEV) o de microhibridación (MHEV).

Sin lugar a dudas es una noticia que la industria automovilística ha acogido con satisfacción. Más que nada porque dispondrán de más tiempo para poder amortizar las inversiones realizadas hasta la fecha.

Ahora bien, para compensar las ventas de este tipo de modelos, de hasta un 10% como máximo a partir de 2035, deberán emplear acero con bajo contenido en carbono fabricado en la Unión Europea o bien deberán funcionar con combustibles sintéticos o biocombustibles.

Todo ello se produce en un momento en el que el dominio de China en la industria es total, tanto en el desarrollo de tecnología como en el control de la cadena de valor de las baterías.

Pero también coincide en un contexto en el que la industria automovilística alemana está llevando a cabo importantes planes de despidos en su propio mercado local. Por si esto no fuera suficiente, las previsiones sobre las ventas de vehículos eléctricos fueron demasiado optimistas.

La patronal europea de fabricantes (Acea) reconoce que la Comisión Europea "ha dado un primer paso para crear una vía más pragmática y flexible para alinear la descarbonización con los objetivos de competitividad y resiliencia".

Sigrid de Vries, directora general de Acea, apuntó que "las propuestas reconocen acertadamente la necesidad de mayor flexibilidad y neutralidad tecnológica para que la transición ecológica sea un éxito".

A nivel nacional, la patronal de concesionarios oficiales (Faconauto) valoró positivamente el enfoque adoptado por Bruselas. Una situación que se explica al introducir "mayor flexibilidad regulatoria y un planteamiento más realista centrado en el ciudadano".

Marta Blázquez, presidenta de Faconauto, afirmó que "si Europa ha dado este paso es porque ha reconocido la necesidad de adaptar los objetivos a la realidad del mercado y del consumidor".

Caída del 25% en las ventas

Sin embargo, las asociaciones relacionadas con los vehículos eléctricos no lo ven de la misma manera. Transport & Environment (T&E), la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente, calcula que en 2035 se venderían hasta un 25% menos de vehículos eléctricos en comparación con los objetivos que había hasta el día de ayer.

Pese a ello, la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente considera que los eléctricos dominarán el mercado automovilístico a partir de 2030.

Isabell Büschel, directora de T&E España, afirmó que "la UE ha antepuesto la complejidad a la claridad. Mejorar lo existente no detiene lo nuevo: los caballos más veloces no detuvieron al automóvil en su momento".

"Cada euro que se destina a los híbridos enchufables es un euro que no se invierte en vehículos eléctricos, mientras China sigue avanzando a toda velocidad. Aferrarse a los motores de combustión no hará que los fabricantes de automóviles europeos vuelvan a ser grandes", apuntó Büschel.

Pero desde la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente también se muestran convencidos de que esta relajación de los objetivos "desviará la inversión de la electrificación".

ChargeUp Europe, la asociación que representa a la industria de los puntos de recarga de vehículos eléctricos en Europa y que engloba a compañías como Electra, EDP, Fastned, Tesla y Zunder, entre otros, cree que "elegir debilitar las señales de política a los inversores es la decisión equivocada".

Michiel Langezaal, presidente de ChargeUp Europe, explicó que "a pesar de las flexibilizaciones concedidas, la dinámica sigue definitivamente orientada hacia lo eléctrico".

Asimismo, el Consejo Internacional del Transporte Limpio (ICCT, por sus siglas en inglés) denunció que estos cambios "añadan al menos mil millones de toneladas de CO2 y frenen el impulso del mercado europeo de vehículos eléctricos".

Jan Dornoff, responsable de Investigación de ICCT, señaló que "los cambios propuestos a los estándares de CO2 son concesiones arriesgadas que retrasarán las transformaciones necesarias".

En el ámbito nacional, Laura Gonçalves, presidenta de la Asociación Española de Operadores de Recarga Ultrarrápida (Aoru) y directora general de Powerdot en España, aseveró que "elegir rebajar las señales políticas dirigidas a la industria y a los inversores es una decisión incorrecta".