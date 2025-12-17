Un experto en automoción habla sin filtros sobre el nuevo impuesto a los eléctricos en Reino Unido y si se replicará en España

Según sus cálculos, esta cifra equivaldría aproximadamente a 27 céntimos de euro por litro en otros países de la Unión Europea. Freepik

El anuncio del Reino Unido de imponer nuevos impuestos a los coches eléctricos a partir de 2028 reavivó el debate sobre la fiscalidad de la movilidad eléctrica. En uno de sus últimos vídeos, Joseba, divulgador especializado en automoción y creador del canal de YouTube Easy Gas, analizó la medida y advirtió de que este escenario era previsible si los Estados quieren mantener la recaudación vinculada al uso del automóvil.

El impuesto por milla anunciado en Reino Unido

Joseba señaló que la movilidad eléctrica debía acabar asumiendo una carga impositiva si la “caja del Estado” quería sostenerse. El experto explicó que actualmente una parte muy importante del precio del diésel y la gasolina corresponde a impuestos, aproximadamente la mitad del coste por litro, y que esa recaudación no puede desaparecer sin consecuencias.

Según expuso, si los vehículos dejan de utilizar combustibles fósiles y pasan a moverse con electricidad, la carga fiscal debe trasladarse a otro sistema. De lo contrario, los miles de millones que Hacienda recauda a través de los carburantes dejarían de ingresar en las arcas públicas.

En ese contexto, el divulgador detalló que Reino Unido planteó gravar a los coches eléctricos con tres peniques por milla recorrida, obligando a los usuarios a declarar los kilómetros realizados. Según sus cálculos, esta cifra equivaldría aproximadamente a 27 céntimos de euro por litro, una cantidad inferior a la carga impositiva actual del combustible, pero que ya introduce un nuevo coste para la movilidad eléctrica.

¿Puede repetirse este escenario en España?

Más allá del caso británico, Joseba advirtió de que este tipo de medidas podrían replicarse en otros países, incluido España. El experto recordó que una situación similar ya se produjo con los biocombustibles, que inicialmente carecían de carga impositiva y acabaron gravados cuando comenzaron a ganar peso en el mercado, hasta prácticamente desaparecer.

Por último, subrayó que el coche eléctrico sigue siendo necesario para avanzar en la descarbonización, pero advirtió de que no debe plantearse como una solución “gratuita”. A su juicio, la movilidad eléctrica podría dejar de ser tan barata como algunos conductores esperan cuando los Estados trasladen la carga fiscal del combustible al uso del vehículo eléctrico.