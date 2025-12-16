Mundimoto, la startup participada por Pablo Isla, eleva sus pérdidas un 61% y reduce sus ingresos un 15% en 2024

Mundimoto, la startup catalana dedicada a la compraventa online y renting de motos nuevas y de ocasión, cerró el ejercicio 2024 con un incremento de las pérdidas y una caída de los ingresos.

Si en un primer momento las previsiones de la compañía pasaban por tener ganancias operativas el año pasado, la realidad fue bien distinta. Tanto, que las pérdidas se incrementaron un 61% en comparación con 2023, hasta situarse en los 8,12 millones de euros, según consta en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

Cabe recordar que Mundimoto tiene entre sus accionistas a empresarios consolidados que apostaron por su modelo de negocio. Entre estos destacan: Pablo Isla, actual presidente de Nestlé, cuya primera inversión en una startup fue en Mundimoto; Francisco J. Riberas, presidente ejecutivo de Gestamp; y Othman Ktiri, fundador de OK Mobility.

Las pérdidas operativas también registraron un incremento del 11,6% en la comparativa interanual, hasta situarse en los 4,85 millones de euros.

Pero los ingresos de la compañía también se resintieron el año pasado. Tanto que experimentaron un descenso del 14,8% en comparación con 2023, hasta situarse en los 46 millones de euros.

De hecho, la cifra de negocios procedente de la compraventa de motocicletas cayó un 18,3%, hasta los 41,18 millones de euros.

Sin embargo, la facturación derivada de la prestación de servicios registró un incremento del 35,4% en la comparativa interanual, hasta situarse en los 4,82 millones de euros. Una situación que se explica por la mayor explotación de la actividad de renting por parte de la compañía.

Italia, único mercado que eleva ingresos

Por mercados, Italia fue la única plaza en la que la compañía logró incrementar sus ingresos de un año a otro. De hecho, el renting se situó como el principal negocio de Mundimoto en el mercado transalpino.

En Italia, Mundimoto logró una facturación de 595.945 euros, más que duplicar los ingresos de 2023. Ahora bien, los ingresos derivados del renting registraron un crecimiento del 22,3%, hasta los 337.071 euros. El resto procedió de la compraventa de motocicletas.

En España, mercado doméstico de la firma, la cifra de negocio experimentó un descenso del 9,2% frente al ejercicio anterior. Una situación que se explica por el descenso en las compraventas. En total, Mundimoto facturó en España 44,18 millones de euros.

El negocio del renting el año pasado en España aportó 2,73 millones de euros, lo que equivale a más que triplicar las cifras registradas en 2023.

Asimismo, la cifra de negocios aportada por la actividad en Países Bajos registró un descenso del 68,7% en la comparativa interanual, hasta situarse en los 1,07 millones de euros. Cabe precisar que Mundimoto aún no explota el negocio del renting en el mercado neerlandés, por lo que todos sus ingresos proceden de la compraventa.

Ahora bien, en el resto de Europa, la compañía redujo su facturación de compraventa un 90% en la comparativa interanual, hasta situarla en los 157.450 euros.

Mutua aflora el 10,3% de Mundimoto

El capital social de Mundimoto ha sufrido cambios en los últimos años debido a las diversas rondas de inversión que ha lanzado la compañía con el fin de lograr financiación. Todo ello con el fin de lograr una expansión exitosa.

A comienzos de 2024, Mutua Ventures, el vehículo inversor de Mutua Madrileña, se hizo con el 4,5% de la compañía. Una posición que escaló a lo largo del año pasado. De hecho, al cierre del pasado ejercicio, la posición de Mutua Ventures en el capital de Mundimoto se situó en el 10,32%.

De esta manera, el vehículo inversor de Mutua Madrileña es el tercer socio con mayor participación en la compañía.

Por delante se sitúan el fondo de capital riesgo italiano P101, que ostenta el 12,44% del capital de la compañía, y Talfra Inversiones, la sociedad del fundador de la compañía, Josep Talavera, que cuenta con el 30,54% del capital.

Reduce el pasivo

En lo que sí logró avanzar Mundimoto fue en la reducción de la deuda. El pasivo de la compañía al cierre de 2024 se situó en los 22,28 millones de euros, lo que equivale a un descenso del 16,5% en la comparativa interanual.

De hecho, Mundimoto tuvo que hacer frente en 2024 al pago de 12,55 millones de euros relacionados con préstamos, pólizas de crédito, así como proveedores y otros acreedores. Así, la compañía reconoce que al cierre del ejercicio "todas las obligaciones de pago con entidades de crédito se han cumplido".

Sólo en 2025, las obligaciones a las que tiene que hacer frente Mundimoto se sitúan en los 16,46 millones de euros.

De cara a 2026, la compañía ha de hacer frente a obligaciones de pasivos financieros por valor de 4,52 millones de euros.

Menos trabajadores

En lo que a la fuerza laboral se refiere, esta disminuyó en 2024. El año pasado Mundimoto empleó a 174 trabajadores, lo que supone 29 menos frente al ejercicio anterior.

Asimismo, los gastos de personal se recortaron un 7,8% en la comparativa interanual, hasta situarse en los 7,58 millones de euros.

Previsiones

Para el ejercicio 2025 que está a punto de finalizar, Mundimoto se propuso "establecer las bases necesarias para garantizar la rentabilidad futura y mantener un negocio sostenible con crecimiento orgánico", según consta en las cuentas anuales.

Para lograrlo se centrará en el crecimiento del negocio del renting, el cual considera que será "clave para mejorar la rentabilidad y asegurar la sostenibilidad financiera del grupo a largo plazo".

En lo que a compraventa se refiere, Mundimoto quiere mantener los volúmenes. Eso sí, la compañía "priorizará la optimización de márgenes mediante motos de mayor valor y reacondicionadas tras contratos de renting".