La dura advertencia de un científico alemán: "Quien compre un coche a gasolina en 2035 lo pagará caro"

El auge de ventas de coches eléctricos ha agotado el presupuesto disponible en diez comunidades autónomas. Freepik

Johannes Kückens, un reconocido científico alemán, analizó en el medio Der Standard por qué insistir en utilizar coches con motores de combustión es un error estratégico y, sobre todo, un riesgo económico para los conductores que no vean venir el cambio a los coches eléctricos.

El mito de los recursos en los coches eléctricos

Kückens desmiente uno de los argumentos del mundo motor más repetidos en contra de la movilidad sostenible. El experto asegura que el consumo de materias primas en un motor de gasolina es, en realidad, mucho mayor si se suma la fabricación y el uso.

La razón es física, ya que para que funcionen estos motores, se debe extraer petróleo de la tierra constantemente, el cual “simplemente se quema y desaparece”.

A diferencia de los combustibles fósiles, los elementos críticos de las baterías permanecen dentro de ellas. El físico destaca que en Europa se construyen cada vez más fábricas de reciclaje para recuperar estos materiales y utilizarlos en la próxima generación de coches eléctricos.

Incluso, el especialista menciona que nuevos tipos de baterías ya prescinden de cobalto y níquel.

¿Por qué apostar por un motor ineficiente será una ruina?

El especialista lanza una advertencia clara sobre el futuro financiero de los usuarios. “Cada año que se conduzcan más los motores de combustión es simplemente perjudicial para nuestro clima, ¡y, por lo tanto, para nosotros!".

“Sinceramente, quien se compre un coche de combustión en 2035 lo pagará caro”, afirma sin vueltas. “Porque si seguimos subiendo los precios del CO₂ como está previsto, el mantenimiento de los motores de combustión será mucho más caro que el de los coches eléctricos”.

Kückens explica que, debido al aumento planificado de los precios del CO₂, mantener un vehículo diésel será mucho más costoso que cargar uno a baterías.

Además, confiar en los combustibles sintéticos para salvar el coche tradicional es caer en una mentira técnica.

El experto señala que es “lo peor” echar ese recurso costoso en un motor ineficiente, donde solo un 10% de la energía llega a la carretera. El potencial de los eléctricos es superior en todo sentido, ya que su eficiencia ronda el 70%.