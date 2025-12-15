Luis Miranda Acebedo, ingeniero, sobre la baliza V16 más popular: "Se puede hackear en menos de 60 segundos" Luis Miranda Acebedo / Europa Press

Luis Miranda Acebedo, ingeniero experto en ciberseguridad, ha puesto bajo la lupa a la baliza V16 más popular del mercado español.

Su investigación revela fallos críticos de seguridad en lo que él mismo denomina "el dispositivo que debía salvarnos", el cual reporta datos a la nube de la DGT 3.0.

Es posible hackear una baliza V16 en menos de un minuto

La vulnerabilidad principal permite tomar el control total del aparato de forma casi inmediata, relata el experto. Según detalla Luis Miranda Acebedo en un análisis compartido en GitHub, el proceso de ataque se completa en "menos de 60 segundos".

Esta brecha se debe a una función oculta de actualización vía WiFi en la baliza V16 que no requiere contraseña y que comparte las mismas credenciales para las más de 250.000 unidades vendidas por Netum.

El experto asegura que "no vas a necesitar ser un hacker para entender por qué esto es preocupante". Basta con mantener pulsado un botón para abrir la puerta a la inyección de software malicioso. Una vez dentro, el atacante puede manipular la información que envía el dispositivo sin necesidad de volver a tocarlo.

Un riesgo para todos

Las vulnerabilidades detectadas afectan al modelo comercializado por Netum Solutions. Los fundadores de esta empresa son Jorge Costas y Jorge Torre, dos ex guardias civiles.

Su invento impulsó la normativa de la baliza V16 en España, diseñada originalmente para proteger vidas en emergencias viales, pero que ahora enfrenta serios cuestionamientos sobre su integridad digital tras el análisis técnico.

Sin embargo, Luis Miranda Acebedo destaca que la barrera de entrada para los ciberdelincuentes es ridículamente baja y accesible. "Sí, por menos de 1500€ y con software libre, alguien puede interceptar y manipular las comunicaciones "seguras" de estas balizas. El presupuesto de una semana de vacaciones de hotel para hacer algo que podría afectar a miles de dispositivos".

Esto significa que cualquiera con un presupuesto ajustado podría hackear la red, generar alertas falsas o anular avisos reales en las carreteras de España.