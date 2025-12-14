El truco más barato y rápido para quitar el hielo del parabrisas de tu coche sin agua caliente ni rascador en invierno

Las mañanas frías en España traen sorpresas desagradables cuando encuentras el coche cubierto de hielo, ya que este problema retrasa salidas al trabajo o al colegio. Pero existe un método simple de invierno que resuelve todo. Según Daniel Murias, del sitio MotorPasión, hay un truco barato y rápido que elimina el hielo del parabrisas de tu coche sin agua caliente en invierno, ni esfuerzo con rascador, y protege el cristal de sufrir rupturas.

Cómo quitar el hielo del parabrisas sin rascar ni cansarse

Muchos conductores activan la calefacción del coche para derretir el hielo, pero esta opción requiere tiempo hasta que el motor calienta lo suficiente. En lugar de esperar quince minutos, rocía alcohol al 70% o 90% directamente sobre la superficie helada, ya que actúa de inmediato y evita daños en el parabrisas.

El alcohol de parafarmacia cuesta menos de 2 euros por botella y resulta accesible en cualquier supermercado español. Utiliza un pulverizador para distribuir el líquido de forma uniforme, lo que acelera el proceso y ahorra el producto.

Olvida métodos riesgosos como verter agua caliente, que provoca grietas por choque térmico. Macias afirma que el alcohol disuelve la escarcha al instante sin necesidad de rascador, lo que facilita las rutinas matutinas en ciudades frías como Madrid o Barcelona.

Cómo actúa el alcohol en el parabrisas

El alcohol disuelve el agua congelada porque integra propiedades anticongelantes que bajan el punto de solidificación. Una solución al 70% resiste temperaturas extremas, por lo que elimina el hielo rápidamente sin que el propio líquido se congele en el parabrisas durante el invierno.

Este compuesto aparece en líquidos refrigerantes de motores por su capacidad para prevenir la congelación. Al aplicar alcohol puro o diluido, la escarcha desaparece casi de inmediato, ya que el punto de congelación oscila entre -94° y -114° celsius.