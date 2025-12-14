Rodri, camionero de 29 años, va al grano sobre su oficio: “Haciendo regional no puedes gastar el día con un solo viaje”

Rodri, camionero y emprendedor de 29 años, dejó claro en el pódcast Rutas de éxito que el transporte regional es distinto al internacional o al nacional. En su caso, la clave está en la presión del horario de los clientes y en la necesidad de completar varias rutas en una misma jornada, algo que a menudo genera frustración cuando la planificación ideal no coincide con la realidad.

Un oficio donde un viaje nunca alcanza

Rodri explicó que el regional obliga a encadenar trayectos más cortos y en mayor número. No hay margen para pasar todo el día con una sola entrega. Lo resumió así: “Haciendo regional no puedes gastar el día con un viaje”.

El cliente marca el ritmo: cierra a una hora concreta y espera la mercancía sin excusas. Eso condiciona cualquier planificación, porque cada desplazamiento depende del trayecto, del tráfico y del punto al que se dirige el camión. Todo gira alrededor de llegar antes de que el cliente baje la persiana.

La realidad de los viajes diarios siento camionero

En su zona de trabajo, Barcelona, Rodri realiza trayectos cortos que suelen repetirse varias veces al día. Lo normal son cuatro rutas diarias: “Los viajes cortos que hago aquí en la zona de Barcelona se hacen cuatro al día. El día que haces tres pues haces tres y el día que haces cinco, porque todo ha ido rodado, pues haces cinco”.

Los números cambian según el destino, el tipo de carga y las condiciones del día, pero la tónica es constante: siempre hay que encadenar varios servicios.

La planificación perfecta no existe

El joven camionero confesó que uno de los mayores errores es intentar anticiparlo todo como si el reloj y la carretera fueran aliados. La teoría suele parecer perfecta, pero la práctica desmonta cualquier cálculo: “Muchas veces tú quieres ir por delante del trabajo, dices, coges el reloj y dices, pues bueno, a tal hora estoy aquí, a tal hora voy a estar aquí y voy a terminar a tal hora. No, eso es lo peor cuando tú te haces tus castillos”.

Esa diferencia entre lo planificado y lo real acaba generando tensión. No llegar a tiempo provoca malas caras tanto en quien carga como en quien recibe, porque todos quieren terminar su turno sin retrasos. Y, como admite Rodri, a veces parece que el único sin hora fija de llegada es el propio transportista.

Un trabajo exigente que no perdona retrasos

Para Rodri, la presión del regional no viene solo del número de viajes, sino de la responsabilidad de cumplir con un horario que no admite retrasos. Si algo se complica, toca asumirlo y seguir adelante sin detener al resto de la cadena logística.