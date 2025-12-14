Óscar, especialista en coches, sobre el modelo de Toyota más confiable para trayectos urbanos: “Muy ágil y muy suave"

Gracias a una dirección bien asistida y a un radio de giro excelente, este coche, según el experto, es ideal para la ciudad.

El segmento B lleva años dominado por modelos que combinan tamaño reducido, practicidad y motores eficientes. Entre ellos, el Toyota Yaris continúa siendo uno de los superventas más reconocidos, especialmente tras su actualización reciente, que afinó diseño, motorizaciones híbridas y equipamiento.

Un diseño urbano con aspiraciones deportivas

De acuerdo con Óscar, del canal Arrancamos 2.0, quien probó la versión 130H del Yaris, 131 CV combinados y sistema híbrido no enchufable, compartió sus conclusiones tras analizarlo a fondo.

En primera instancia describió que el Yaris presenta un aspecto robusto y deportivo gracias a unos pasos de rueda muy marcados, la altura al suelo de solo 13,5 cm y las llantas de 17 pulgadas. El frontal, con tomas de aire estrechas y un contraste fuerte entre carrocería y parrilla negra, le pareció especialmente conseguido. También subrayó la originalidad del color “Verde Everest”, cuyo tono cambia según la luz.

En la zona trasera, señaló que el diseño recuerda a un coche de rally, con ópticas afiladas en rojo y negro, un alerón pronunciado y un único escape lateral. El maletero, de 270 litros, le pareció correcto para el segmento, aunque algo por debajo de algunos rivales debido a la longitud exterior más contenida.

Interior equipado, pero con ciertos compromisos

Ya en el habitáculo, el especialista destacó que la unidad probada incluía un equipamiento “sorprendente” para un segmento B: techo panorámico, asientos calefactados, navegador, head-up display, climatización bizona y cargador inalámbrico. Aunque reconoció que los materiales son mayormente plásticos duros, consideró que los ajustes son adecuados.

También explicó que el cuadro de instrumentos, pese a ser una pantalla digital, mantiene la clásica disposición de Toyota y requiere algo de adaptación. Respecto al espacio, advirtió que las plazas traseras resultan reducidas y que el ángulo de apertura de las puertas es limitado, dificultando la entrada. La plaza central, añadió, solo resulta utilizable para trayectos muy cortos.

En marcha: “Muy ágil, muy suave y en ciudad es una delicia”

Durante la prueba dinámica, Óscar afirmó que el Yaris brilla especialmente en conducción urbana. Lo definió como “muy ágil, muy suave y una delicia en ciudad”, gracias a su tamaño, a una dirección bien asistida y a un radio de giro excelente. También consideró que las suspensiones, aunque algo firmes, favorecen la sensación de control en maniobras rápidas y aparcamientos.

El especialista puntualizó que la transmisión e-CVT ha mejorado respecto a generaciones anteriores y ya no produce el característico “aullido” al acelerar, aunque el ruido sigue presente en cuestas y aceleraciones intensas. En autovía, sin embargo, señaló que la insonorización es mejorable, especialmente sobre asfaltos rugosos.

Consumos, potencia y recomendaciones del experto

Óscar indicó que, aunque el Yaris homologa 4,6 l/100 km, en su prueba registró 5,4 l/100 km a lo largo de 228 kilómetros. También comentó que la autonomía, gracias al depósito de 36 litros, permite rondar los 600–700 km. Explicó que el sistema híbrido apoya en aceleraciones y ciudad, pero que en grandes pendientes el coche depende sobre todo del motor de combustión de 92 CV.

Sobre los precios, recordó que la gama parte de 21.900 € para el 120H y que la versión 130H cuesta alrededor de 24.300 €. Advirtió de que financiar incrementa de manera notable el coste final por intereses y comisiones.

Para cerrar, Óscar definió al Yaris como un coche ideal para ciudad, parejas jóvenes o como segundo vehículo, gracias a su tamaño, suavidad y eficiencia: un modelo coherente con su enfoque urbanita y muy competitivo en su categoría.