Joan, experto en coches, sobre el nuevo 4x4 de Dacia que promete revolucionar el segmento: “Por fin tenemos un 4x4 asequible”

El nuevo Dacia Duster 4x4 apunta a convertirse en una de las propuestas más singulares del mercado en 2026, especialmente para quienes buscan un todocamino con auténticas capacidades fuera del asfalto a un precio contenido. Así lo declaró Joan, experto en coches, tras probar el modelo en Marruecos, donde destacó que “por fin tenemos ese 4x4 asequible para salir del asfalto más a menudo de lo que permite cualquier otro SUV”.

Un sistema 4x4 electrificado diferente a lo conocido hasta ahora

Según explicó Joan en un vídeo compartido en el canal coches.net, el nuevo Duster 4x4 introduce una aplicación inédita de la electrificación dentro de la gama Dacia. Mantiene el motor de gasolina de tres cilindros y 1,2 litros, pero añade un sistema mild hybrid de 48 voltios en el eje delantero y un motor eléctrico en el eje trasero, que es el encargado de proporcionar la tracción total. Esta configuración es la que marca la diferencia frente al Duster 4x4 anterior.

El experto detalló que el motor eléctrico trasero cuenta con una caja de cambios de dos velocidades, lo que le permite trabajar a baja velocidad como si se tratara de una especie de reductora. En la práctica, esto se traduce en una mayor capacidad de tracción en conducción off road, especialmente en situaciones donde alguna rueda pierde contacto con el suelo.

Mejor tracción, más par y menor coste de uso

Joan subrayó que este nuevo sistema mejora claramente el comportamiento frente al anterior Duster 4x4 de gasolina. A diferencia del modelo previo, donde el par se repartía desde un único motor, ahora el eje trasero aporta su propio par gracias al motor eléctrico, lo que incrementa notablemente la capacidad de tracción. “Para mí, este va mejor que el Duster 4x4 anterior”, afirmó.

El conjunto alcanza una potencia total homologada de 154 caballos, con un par combinado que mejora la respuesta en terrenos complicados. Además, según Dacia, el sistema permite que en entornos urbanos el coche funcione alrededor del 60% del tiempo en modo 100% eléctrico, algo poco habitual en los mild hybrid convencionales, lo que contribuye a reducir consumo y emisiones.

Capacidades fuera del asfalto y modos de conducción

Durante la prueba, Joan puso el foco en las cotas todoterreno del Duster 4x4. Destacó sus 31 grados de ángulo de ataque, 36 de salida, 24 grados de ángulo ventral y una altura libre al suelo de 21,7 centímetros, cifras que lo sitúan entre los SUV con mejores aptitudes fuera del asfalto.

El modelo cuenta con varios modos de conducción, entre ellos nieve, barro/arena y off road, además de los modos eco y auto para un uso más eficiente en asfalto. El experto recordó que el modo más extremo, denominado “lock”, conviene desactivarlo cuando no se necesita para evitar forzar el sistema de tracción total a alta velocidad.

GLP, electrificación y un precio clave para el mercado

Otro de los aspectos que Joan consideró decisivos es que este Duster 4x4 se ofrece obligatoriamente con configuración gasolina/GLP, lo que permite una autonomía combinada de hasta 1.500 kilómetros, según la marca, y un coste de uso notablemente inferior. El propio experto señaló que el uso de GLP puede suponer un ahorro de alrededor del 30% en costes de combustible, además de una reducción del 20% en emisiones.

En cuanto a precios, el Dacia Duster 4x4 electrificado se comercializa en dos acabados. El Expression parte de 27.790 euros, mientras que el Extreme alcanza los 29.290 euros, incluyendo un mayor nivel de equipamiento. Para Joan, estas cifras reforzaron su conclusión final: “todos aquellos que reclamaban un 4x4 económico, aquí lo tenemos”.