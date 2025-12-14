Un experto mecánico, alto y claro sobre los vehículos premium usados: "Muchos llegan con más vicios que un coche barato"

Las marcas premium suelen transmitir la sensación de fiabilidad absoluta, pero quienes revisan estos vehículos a diario saben que la realidad es otra. En un vídeo reciente, un experto de Need Car Help mostró el caso de un modelo de lujo adquirido por un cliente y puso sobre la mesa algo que muchos compradores pasan por alto: incluso un coche que costó más de 100.000 euros puede esconder defectos, reparaciones mal hechas y manipulaciones que comprometen su valor.

“Muchos llegan con más vicios que un coche barato”, asegura.

Un coche de 145.000 euros que parecía perfecto… hasta que no lo fue

El mecánico explica que el vehículo, un modelo de 2019 con 128.000 kilómetros en el marcador, había levantado sospechas desde el primer momento. Al profundizar en la revisión, los datos empezaron a no encajar.

Según los registros, el coche ya había entrado a taller con más kilómetros de los que mostraba ahora, un indicio claro de manipulación del odómetro. “Estas son 1 serie de indicaciones que corroboran que está manipulado”, detalló el especialista.

A esto se sumaron señales difíciles de ignorar: perfiles de velocidad incoherentes con la potencia del coche, piezas cambiadas por repuestos de otras marcas, umbrales de las puertas con iluminación defectuosa e incluso fallos en elementos tan básicos como la subida de las ventanillas o la calefacción del volante.

Un exterior maquillado y un mantenimiento que brilla por su ausencia

La revisión externa tampoco aportó tranquilidad. El coche había sido vinilado y posteriormente desvinilado sin desmontar correctamente los paneles ni los sensores, lo que dejó puntos despegados y zonas marcadas. El mecánico también enseñó golpes leves en el paragolpes trasero y pequeños daños que a simple vista podrían pasar desapercibidos.

Pero lo más grave llegó con la parte mecánica. Sistemas que deberían haber recibido mantenimiento regular, como la caja de cambios, diferenciales, transfer y aceites específicos, no habían sido atendidos. En algunos casos, ni una sola vez. El especialista lo resumió con claridad: “Esto significa problemas, problemas de motor”.

La cadena de errores: cuando nadie revisa antes de vender

Al analizar el caso en su conjunto, el mecánico señaló otro problema habitual: la compraventa rápida entre intermediarios.

Según explicó, lo más probable es que el vendedor previo tampoco revisase en profundidad el coche, limitándose a una inspección superficial y confiando en que “como es un coche premium”, estaría en orden. Algo que, según él, pasa “más veces de lo que la gente imagina”.