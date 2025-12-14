Un conductor de camiones de basura sobre cuánto gana: “He conseguido un sitio donde estoy bien"

Un conductor de camiones de basura compartió su experiencia laboral, el salario aproximado que percibe y su visión sobre cómo se valora este oficio. Sus declaraciones ponen en contexto una profesión esencial que suele pasar desapercibida y a la que muchas personas no valoran, de acuerdo con el entrevistado.

Un trabajo esencial que sigue infravalorado

Mediante una breve charla con el canal de YouTube Talent Match, el conductor fue interrogado con 4 preguntas generales en torno a su profesión.

El conductor explicó, en primera instancia, que su función principal es manejar los camiones de recogida y cubrir las rutas asignadas, una labor que calificó como fundamental dentro del funcionamiento diario de las ciudades. Aun así, reconoció que la sociedad no siempre le da la importancia que merece.

Al ser cuestionado sobre cómo podría cambiar esa percepción, señaló que la clave está en que las personas valoren más los servicios básicos que permiten mantener el orden y la limpieza en los espacios públicos.

Cuánto gana un conductor de camiones de basura

Sobre el aspecto económico, el trabajador indicó que el salario aproximado para una posición como la suya ronda los 1.500 euros, una cifra que puede variar según el puesto concreto, las rutas y las condiciones laborales.

Finalmente, afirmó que, más allá del sueldo, sentirse bien en su entorno de trabajo ha sido determinante. “He conseguido un sitio donde estoy bien”, añadió, subrayando la importancia de la estabilidad laboral.

¿Cuánto gana un conductor de camiones de basura en España?

Según datos recogidos por portales como TusSalario y Indeed, el salario de un conductor de camiones de basura en España se sitúa en un rango similar al mencionado por el trabajador entrevistado. De acuerdo con estimaciones de empleo y convenios del sector de servicios urbanos, la retribución mensual suele oscilar entre los 1.300 y 1.800 euros brutos, dependiendo de la ciudad, la empresa y la antigüedad.

Además del sueldo base, estos profesionales pueden recibir complementos por turnos nocturnos, trabajo en festivos o condiciones específicas del servicio. En grandes áreas urbanas, el salario anual puede superar los 24.000 euros brutos, especialmente en puestos de conducción especializada, lo que refuerza la estabilidad económica que muchos trabajadores encuentran en este sector.