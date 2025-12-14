Uno de los coches más vendidos en España en 2025 que aún cuesta menos de 15.000 euros

El mercado del automóvil en España sigue en expansión en 2025, con más de 1,04 millones de matriculaciones acumuladas hasta noviembre y un crecimiento cercano al 15 % respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de motor.es. En este escenario, uno de los modelos que más destaca por su popularidad y por mantener un precio base por debajo de los 15.000 € es el Dacia Sandero.

Así queda el top 10 de coches más vendidos en España en 2025

Según las cifras acumuladas de matriculaciones publicadas por motor.es, el Dacia Sandero se mantiene al frente del mercado español a mucha distancia de sus competidores. En segunda posición figura el Renault Clio, seguido por el Peugeot 2008, mientras que el SEAT Ibiza, con su reciente actualización, también se sitúa entre los más populares del año.

La lista continúa con todocaminos populares, como el Toyota Yaris Cross, el Hyundai Tucson, el Volkswagen T-Roc, el Nissan Qashqai y el Toyota C-HR, modelos que han ganado terreno entre los compradores españoles durante 2025 gracias a su versatilidad y configuración SUV. Al cierre del top 10 aparece el Opel Corsa, otro utilitario que sigue siendo competitivo en volumen de ventas, aunque con un precio medio generalmente superior al de las versiones de acceso del Sandero.

Por qué el Dacia Sandero sigue destacando como opción asequible

El Dacia Sandero combina el liderazgo en ventas con una oferta económica entre los coches nuevos en España. En su versión de acceso, el Sandero Essential con motor gasolina parte de aproximadamente 13.940 € de tarifa oficial, lo que lo sitúa bien dentro del umbral de los 15.000 € para compradores particulares.

Este precio hace del Sandero una de las opciones más competitivas del segmento B, sobre todo cuando se compara con sus rivales directos, cuyos precios de inicio suelen ser sensiblemente más altos. La versión básica ofrece lo esencial para el uso diario sin extras costosos, lo que se traduce en un coche con buena relación calidad-precio desde el primer acceso.

Además, muchas concesiones y marcas ofrecen financiaciones atractivas, lo que puede rebajar aún más el desembolso inicial para el cliente. Por ejemplo, con ciertas promociones el Sandero se puede adquirir mediante financiación por poco más de 12.000 €, lo que refuerza su atractivo para compradores con presupuesto ajustado.

Características y ventajas de ser una opción interesante

Más allá del precio, el Dacia Sandero combina características que lo hacen práctico para el uso diario: su tamaño compacto facilita la circulación y el aparcamiento en ciudad, mientras que su interior ofrece habitabilidad sorprendente para su categoría y un maletero con espacio competitivo entre los utilitarios.

El modelo se ofrece con varias motorizaciones de gasolina y opciones con GLP (gas licuado de petróleo), lo que puede traducirse en menores costes de combustible y una etiqueta ambiental favorable para circular en zonas urbanas con restricciones al tráfico.

Además, a pesar de ser un vehículo económico, el Sandero incorpora tecnología básica pero útil como sistemas de audio con conectividad para teléfonos, asistencias a la conducción interesantes para su segmento y un nivel de equipamiento que satisface las necesidades más comunes de la mayoría de compradores.