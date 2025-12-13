Un conductor, sobre los coches eléctricos: “Tengo un 2% de batería y quedan 14 kilómetros para el siguiente cargador”

El joven conductor en un vídeo de su canal de YouTube. YouTube (@Motor22CV)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó recientemente el Plan España Auto 2030 con el que se buscan movilizar 30.000 millones de euros durante los próximos años con el objetivo de que el país mantenga una posición de liderazgo en la producción de vehículos en Europa.

Entre las medidas del plan consta la subvención de puntos de recarga en zonas de sombra o donde todavía no han llegado, esto en la línea de buscar crear valor y atraer inversores a esta línea de negocio.

Actualmente, en España hay alrededor de 52.107 puntos de recarga públicos operativos; sin embargo parecen no ser suficientes. Así lo demostró un conductor que compartió a través de redes sociales (@motor22cv) su experiencia con uno de estos coches que se quedaba sin batería.

"No llegamos al cargador"

El conductor comenzó explicando su situación: "Me queda un 2% de batería en el coche y no llegamos al siguiente cargador, nos quedan 14 kilómetros y me acaba de bajar a 1% la batería. No vamos a llegar al siguiente cargador".

Con ello, expresó que para intentar evitar que la batería se agotase "vamos a ir más lento a ver si llegamos, pero si no nos quedamos tirados".

Además de esto, apagó el aire acondicionado, ya que, "realmente sí que gasta un poquito de batería", con la esperanza de que con dichos cambios sea posible "alargar este 1% los diez kilómetros que nos quedan, que sería de verdad un detallazo".

El testimonio del conductor dejó en evidencia el gran temor de los conductores de estos vehículos cuando se enfrentan a este tipo de situaciones, sobre todo teniendo en cuenta que hay alrededor de 200.000 turismos 100% eléctricos en España y 52.000 puntos de recarga.

De esta manera, la situación del conductor protagonista del testimonio empeoró considerablemente cuando tras recorrer los 14 kilómetros se encontró con que "los cargadores están fuera de servicio, no me lo puedo creer".

Frente a esto, el joven conductor comenzó a buscar otras posibles soluciones a la problemática: "Ya casi no tenemos margen de error ninguno".

Con esto, llegó el momento más temido, el 0% de batería: "Como no lleguemos a este cargador... sí que toca grúa y eso ya sí que no mola nada".

El joven con todos sus esfuerzos enfocados en evitar que el coche se quedase varado, aprovechó una rotonda para hacer una "frenada regenerativa para aprovechar unos metros extra".

A modo de contexto, la frenada regenerativa es una tecnología propia de los coches eléctricos e híbridos que funciona convirtiendo la energía generada al frenar en electricidad para recargar la batería del vehículo.

Así, consiguió llegar a un estacionamiento donde había puntos de carga para estos coches. "Nos acaba de salvar de una forma, porque estaban cerrando el parking ya, increíble".

Finalmente, concluyó la angustiosa experiencia manifestando que "¡Qué alegría llegar a un cargador, esto es mejor que comer con hambre!".