Stella Li (55), alto mando de BYD, sobre el SEAL 6 DM-I que compite con el Tesla Model 3: "Innovación al alcance de todos"

La ofensiva comercial y tecnológica de BYD en España no se detiene y suma nuevos argumentos de venta para ganar la confianza del conductor.

Mientras la firma disputa el liderazgo del coche eléctrico y enchufable en Europa, las agencias independientes certifican la calidad de sus productos con 5 estrellas, un factor decisivo para destronar a rivales consolidados como Tesla.

El SEAL 6 DM-I y la seguridad como pilar frente al Tesla Model 3

La vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li, deja claro que la tecnología de vanguardia debe ir de la mano con la protección total de los pasajeros de sus coches.

Esta filosofía se confirma tras los resultados de Euro NCAP, donde el SEAL 6 DM-I obtuvo la máxima puntuación de cinco estrellas, validando así que la innovación es accesible y segura.

Este respaldo técnico permite a la marca desafiar con solidez al Tesla Model 3, pues ofrece un producto que iguala o supera los estándares de seguridad exigidos en el continente sin disparar el coste para el usuario.

Según informan desde BYD, las pruebas de choque arrojaron cifras contundentes. La protección para ocupantes adultos alcanzó un 92%, con notas máximas en impacto lateral y choque contra poste. Por su parte, la seguridad infantil logró un 90%.

"Ofrecer el máximo nivel de seguridad en todos nuestros modelos es parte del ADN de nuestra empresa tecnológica. Y la última calificación de cinco estrellas en seguridad otorgada por Euro NCAP es una prueba más de cómo este enfoque ofrece excelentes resultados a nuestros clientes", dijo Li.

¿Cómo logra BYD superar al gigante americano?

El SEAL 6 DM-I tiene "la protección y la seguridad como prioridad, además de una serie de emocionantes tecnologías que pueden disfrutar cada vez que lo conducen. Este es otro ejemplo de cómo BYD acerca estas innovaciones al alcance de todos los consumidores”.

Esa estrategia liderada por la compañía china BYD se refleja en las cifras de ventas.

Datos recientes indican que BYD ha superado a la firma de Elon Musk en el acumulado de los cinco grandes mercados europeos (Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y España).

La marca asiática alcanzó 105.569 unidades frente a las 104.642 de Tesla hasta noviembre. Además, el mercado español es el segundo más importante para la firma, con 22.357 matriculaciones y un alza superior al 450%.

Este "sorpasso" ocurre incluso con la ausencia de BYD en Francia, mientras que Tesla sufre caídas notables en territorios clave como Alemania.