Seat inaugura su planta de ensamblaje de baterías con la que podrá abastecer a 300.000 coches eléctricos al año

Seat ha inaugurado hoy su planta de ensamblaje de baterías en la factoría barcelonesa de Martorell. Se trata de una instalación en la que se han invertido 300 millones de euros y que permitirá abastecer hasta 300.000 coches eléctricos al año.

Con la entrada en funcionamiento de estas instalaciones, Seat da un paso clave en su estrategia de electrificación. Una estrategia que dará comienzo el año que viene con la producción de los dos primeros modelos eléctricos en la factoría catalana: el Cupra Raval y el Volkswagen ID. Polo.

La instalación, que ha sido edificada en menos de dos años tras una inversión de 300 millones de euros, marca la recta final del proceso de transformación de la compañía iniciado en 2020. Pero también supone asegurar el futuro de la compañía en el medio y largo plazo.

La planta de ensamblaje de baterías tiene una superficie de 64.000 metros cuadrados, así como la capacidad de producir un sistema cada 45 segundos.

Para abastecer las líneas de producción de los modelos eléctricos, la compañía ha creado un sistema automatizado a través de un puente de 600 metros que permite trasladar estos sistemas directamente al taller de montaje.

Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, ha apuntado que este proyecto de baterías "es un paso más para ganar la autonomía estratégica desde Europa".

"Sólo lo podremos defender con más progreso económico, que significa más y mejor industria. Sólo con más industria podremos defender los valores de Europa. Es un proyecto que ahora toca defender como nunca en nuestra vida", ha añadido el titular de la cartera de Industria y Turismo.

Además, Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, ha tachado los aranceles impuestos por Bruselas al Cupra Tavascan de "injustos".

"Estamos listos para producir coches 100% eléctricos made in Spain que harán la movilidad eléctrica accesible en toda Europa", ha explicado Markus Haupt, presidente de Seat y Cupra, en el acto de inauguración.

Thomas Schäfer, presidente del Consejo de Administración de Seat y consejero delegado de la marca Volkswagen, ha apuntado que con la apertura de esta planta de ensamblaje de baterías "iniciamos un nuevo capítulo para el Grupo Volkswagen, para España y para Europa".

Además, los 11.000 paneles solares instalados en la cubierta permitirán abastecer hasta el 70% de la energía eléctrica necesaria para el ensamblaje de baterías. Pero Seat también cuenta con un sistema de recogida de aguas con capacidad equivalente a tres piscinas olímpicas.

3.000 millones para Martorell

Cabe recordar que el Grupo Volkswagen destinó 10.000 millones de euros a España. Todo ello con el fin de convertir al país en un hub de electrificación. Unas inversiones que contemplan la construcción de una gigafactoría de baterías en Sagunto (Valencia), así como las transformaciones de las plantas de Martorell y Landaben (Pamplona).

De este monto, 3.000 millones se destinaron única y exclusivamente a la electrificación de la planta de Martorell.

A partir del año que viene, la planta barcelonesa producirá modelos de combustión, híbridos enchufables y completamente eléctricos.

Con todas estas inversiones, Seat prevé alcanzar una capacidad máxima de producción de 600.000 vehículos al año. Ahora bien, la mitad de esta fabricación podrá ser de vehículos completamente eléctricos.

Planta de ensamblaje de baterías de Seat en Martorell (Barcelona) Seat

Hasta la fecha, el mejor ejercicio productivo de Seat fue en el año 2000 cuando logró fabricar 516.646 unidades. No obstante, en 2019 volvió a superar el umbral del medio millón de unidades producidas, con 500.005 unidades.

Así las cosas, la fábrica de Martorell es la tercera con mayor volumen de producción del Grupo Volkswagen en Europa. No sólo eso, ya que la planta de Seat también es responsable de la producción de una cuarta parte de los vehículos que se fabrican en España.

Llegan los eléctricos

El ejercicio 2026 está marcado en rojo en el calendario del Grupo Volkswagen y de la industria automovilística.

A finales del año que viene entrará en funcionamiento la gigafactoría de baterías de Sagunto. Pero también se iniciará la producción de cuatro modelos eléctricos en las dos plantas que tiene el gigante alemán del automóvil en España.

Martorell iniciará el año que viene la producción de los Cupra Raval y Volkswagen ID. Polo. Pero la factoría navarra de Landaben hará lo propio con la fabricación de los Skoda Epiq y Volkswagen ID. Cross.

Se trata de cuatro modelos eléctricos urbanos de tres marcas distintas en un proyecto que ha estado liderado por Seat.

El Cupra Raval partirá de los 26.000 euros

En marzo del año que viene, Seat presentará el Cupra Raval. Se trata del primer modelo de la familia de coches eléctricos en salir al mercado.

El precio de partida de este modelo se sitúa en los 26.000 euros y el modelo tendrá una autonomía de 450 kilómetros. No obstante, el Cupra Raval contará con otras dos ediciones adicionales de lanzamiento: la VZ Extreme, con una autonomía de 400 kilómetros, y la Dynamic Plus, que también tendrá 450 kilómetros de autonomía.