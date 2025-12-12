El director general de la DGT, alto y claro sobre el uso del coche: “No podemos permitir mover un vehículo por persona”

Pere Navarro se pone firme en su opinión sobre el uso diario del coche Europa Press

Las grandes ciudades españolas continúan endureciendo sus políticas de tráfico y avanzan hacia un escenario donde la circulación será cada vez más limitada para los vehículos más antiguos. En pleno debate sobre cómo afrontar la congestión y la contaminación, Pere Navarro, director general de la DGT, lanzó un mensaje rotundo en el Global Mobility Call de Madrid.

“Los coches del futuro serán compartidos o no serán”

El responsable de la DGT expuso que el problema no está tanto en el coche privado como en su uso diario. Recordó que, según los datos que maneja Tráfico, la inmensa mayoría de los desplazamientos al trabajo se realizan con un solo ocupante, un modelo que considera obsoleto y totalmente ineficiente.

“No podemos permitirnos mover cada día 1.500 kilos de coche para transportar a una sola persona”, afirmó, subrayando que esta dinámica es incompatible con el objetivo de reducir emisiones y descongestionar las ciudades.

Navarro defendió que la transición pasa por multiplicar la ocupación de los vehículos, apoyarse en sistemas de coche compartido y fomentar soluciones que reduzcan el número de coches circulando al mismo tiempo. “Los coches en un futuro serán compartidos o no serán”, reiteró durante su intervención.

Alta ocupación y hábitos más eficientes, las claves que señala la DGT

El director general de Tráfico remarcó que España necesita un cambio cultural para mejorar la movilidad urbana. Señaló que opciones como el carpooling corporativo, los servicios compartidos o las políticas públicas orientadas a promover la alta ocupación serán determinantes en los próximos años.

Para Navarro, el reto es lograr que los ciudadanos adopten rutinas más eficientes y menos dependientes del coche particular.