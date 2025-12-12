La DGT obliga a que los dueños de estos vehículos vayan con 'matrícula' y seguro a partir del 2 de enero

La DGT obliga a que los dueños de los patinetes eléctricos tengan seguro Europa Press

A partir del 2 de enero de 2026 los patinetes eléctricos dejarán de circular como hasta ahora. La DGT los integrará por completo en el ámbito de los vehículos personales ligeros y exigirá a todos los propietarios una identificación visible, un registro oficial y un seguro de responsabilidad civil. El objetivo es cerrar definitivamente una etapa en la que estos VMP funcionaban sin control administrativo y reforzar la protección de los peatones.

Qué cambia desde enero de 2026

José Carlos Cutiño, delegado de la OCU en Andalucía, resume el nuevo planteamiento: “Garantiza sobre todo la seguridad de los viandantes”. Según explica, sin la inscripción previa del patinete resultará “imposible asegurarlo”, lo que convierte en ilegal cualquier desplazamiento al margen de los requisitos que entrarán en vigor.

La DGT asignará a cada unidad un número identificativo que deberá mostrarse de forma visible, algo similar a una matrícula para que cualquiera pueda reconocer el vehículo. Los propietarios también tendrán que disponer del certificado de circulación que confirma que el patinete cumple las condiciones técnicas fijadas en la normativa.

El seguro de responsabilidad civil será obligatorio y deberá cubrir daños personales y materiales según los mínimos exigidos por ley. Cutiño recuerda que “sin ese seguro, el patinete no podrá circular y quedará expuesto a sanciones”.

Patinete eléctrico Freepik

Qué pasa si no se cumplen los requisitos

Circular sin registrar el patinete, sin identificación visible o sin la póliza obligatoria supondrá sanciones económicas y la prohibición inmediata de uso en vías públicas.

Hay tres trámites que los dueños de patinetes eléctricos deberán cumplir. Se trata de la inscripción en el registro de la DGT, la obtención del número identificativo y la contratación de un seguro.