BMW inicia una nueva era con la segunda generación del iX3, un modelo que promete hasta 805 kilómetros de autonomía

BMW dará comienzo a 2026 a lo que ha denominado como nueva era. El año que viene la marca bávara lanzará al mercado la segunda generación del iX3. Se trata del primer modelo de la Neue Klasse, es decir, la plataforma eléctrica de la marca.

Una plataforma que recoge ya no sólo la electrificación, sino también la digitalización avanzada, así como un enfoque centrado en la circularidad y la sostenibilidad. No hay que olvidar que la firma alemana es una de las mejor posicionadas a la hora de cumplir los objetivos de reducción de emisiones de CO2 marcados por Bruselas.

Pese a ello, BMW critica las metas marcadas por la Comisión Europea, ya que "perjudicará a la industria europea y, además, creará dependencias poco convenientes en la actual dinámica geopolítica".

El nuevo BMW iX3 llegará a los concesionarios españoles a partir de marzo de 2026. Y lo hará con un precio que partirá de los 69.900 euros. Se trata de un modelo que llega para competir directamente contra el Mercedes-Benz GLC eléctrico y el Audi Q6 e-tron. Y, pese a ser un precio elevado, el iX3 está por debajo de su competencia.

La segunda generación del BMW iX3 mide 4,78 metros de largo, 1,89 metros de ancho, una altura de 1,63 metros y una distancia entre ejes de 2,89 metros.

Silueta del BMW iX3 BMW

En lo que a almacenaje se refiere, este modelo del segmento D-SUV tiene 520 litros de capacidad en el maletero y puede alcanzar los 1.750 litros en caso de abatir los asientos traseros.

Pero también es el primer modelo de la marca alemana en incorporar un maletero delantero, con una capacidad de 58 litros.

Nuevo diseño

La Neue Klasse de BMW también destaca por incorporar una nueva línea de diseño, tanto exterior como interior.

En la parte exterior, destaca un nuevo frontal que llama la atención a primera vista por incorporar luces LED en vez de la parrilla característica formada por cromo.

También ganan terreno las superficies acristaladas y los tiradores de las puertas, los cuales están enrasados.

Ahora bien, es en el interior donde la nueva generación del iX3 saca su máximo esplendor. El salpicadero destaca por tener un diseño despejado y orientado al conductor.

Puesto de conducción del BMW iX3 BMW

La pantalla central tiene 17,9 pulgadas, pero la firma también ha desarrollado un nuevo concepto de pantalla para proyectar contenidos directamente en la parte inferior del parabrisas.

Este nuevo sistema, denominado BMW Panoramic Vision, hace visible para todos los ocupantes la información que suele controlar el conductor.

De hecho, la información de conducción más importante se proyecta directamente en la línea de visión del conductor.

Pero la multinacional alemana también ha desarrollado un nuevo Head-Up Display, el cual se ubica sobre el BMW Panoramic Vision. En este se muestran por primera vez gráficos integrados de navegación y conducción automatizada en el campo visual inmediato del conductor.

Cuatro supercerebros

La Neue Klasse también implica que el nuevo modelo monte una nueva arquitectura electrónica y de software.

Para empezar porque cuatro ordenadores de alto rendimiento se encargan de cubrir la dinámica de conducción, la conducción automatizada, el sistema de infoentretenimiento y las funciones básicas y de mejora del confort. Estos cuatro ordenadores disponen de una velocidad de procesamiento 20 veces superior a la de la actual generación de vehículos.

Pero BMW también ha simplificado el mazo de cables con el consiguiente ahorro de peso y material. Concretamente, el iX3 tiene hasta 600 metros menos de cables y un 30% menos de peso.

Por si todo ello no fuese suficiente, la segunda generación del iX3 monta fusibles inteligentes. Estos permiten mejorar la eficiencia energética en un 20% al controlar el consumo de forma digital, al tiempo que reemplazan hasta 150 fusibles.

Hasta 805 kilómetros de autonomía

El salto tecnológico dado por BMW también se aprecia en la batería. El iX3 es el primer modelo eléctrico de la compañía que alcanza una potencia de carga de 400 kW y una autonomía máxima de 805 kilómetros.

El rediseño de la tecnología eDrive con una tensión en el sistema de 800 V, así como de la nueva batería de alto voltaje con celdas cilíndricas, permite un mejor rendimiento de la misma, así como tiempos de carga. La capacidad de la batería se sitúa en los 108,7 kWh.

Así las cosas, en una estación de carga rápida de 800 V, el iX3 puede recargar 372 kilómetros en tan sólo 10 minutos.

Asimismo, puede recargar la batería del 10% al 80% en 21 minutos.

Es preciso añadir que el nuevo iX3 también dispone del sistema de carga bidireccional (V2L). De esta manera, el vehículo puede suministrar electricidad a varios aparatos con hasta 3,7 kW.

Con todo, el vehículo se comporta de una forma ágil pese a contar con 2.285 kilos de peso. Habrá que ver cuál es su acogida en el mercado. Lo cierto es que el salto tecnológico dado por la firma bávara es más que notable. Un aspecto a tener en cuenta a la hora de decantarse por esta segunda generación del iX3.