Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD, no se corta al recibir un premio: “España es uno de nuestros mejores casos de éxito"

El gigante asiático sigue acumulando hitos y, esta vez, uno de sus grandes directivos se lleva los aplausos. Stella Li, actual vicepresidenta ejecutiva de BYD, se ha alzado con el Premio Xataka Leyenda 2025 a su carrera y liderazgo tecnológico.

Lejos de quedarse en un simple discurso institucional, la ejecutiva china aprovechó la gala para analizar el desempeño de la marca en el sur de Europa y definió a España como uno de los mejores casos de éxito para el fabricante asiático líder de coches eléctricos.

España se consolida entre los mejores casos de éxito

La directiva aprovechó la gala de entrega de los premios Xataka Leyenda para resaltar el papel vital del mercado español para BYD.

Según sus palabras, el país destaca por el crecimiento comercial y la fuerte conexión cultural. Stella Li afirmó que el territorio nacional supone uno de sus grandes triunfos al declarar que “España es uno de nuestros mejores casos de éxito”.

La ejecutiva añadió que “los consumidores aman nuestros coches, y lo que ocurre aquí se convierte en inspiración para toda Latinoamérica”.

Este reconocimiento llega en un año clave para BYD, firma que fabricó 4,27 millones de vehículos enchufables en 2024. La empresa ha pasado de tener veinte empleados en sus inicios en 1996 a contar con una plantilla de un millón de personas y presencia en 112 países.

Liderazgo en electrificación y coches eléctricos

El enfoque de la compañía prioriza la tecnología para mejorar la vida de la gente. Durante la gala, Li recordó que todo lo que hacen se impulsa por los sueños y la pasión.

La electrificación de BYD avanza con fuerza gracias a hitos recientes como el récord de velocidad del YANGWANG U9 Xtreme o la red Flash Charging. Además, BYD ha entrado por primera vez en el Top 100 del ranking Fortune Global 500, ocupando el puesto 91.

También se celebró el éxito internacional del BYD DOLPHIN SURF, elegido “World Urban Car 2025” y por Xataka como “Mejor vehículo eléctrico tecnológico de 2025”.

Stella Li cuenta que la marca busca crear un ecosistema verde integral. Además, subraya que “tecnología e innovación son las claves para transformar la vida de las personas”.

Estos avances consolidan su posición como mayor productor global de coches eléctricos y enchufables tras alcanzar los 14 millones de unidades producidas.