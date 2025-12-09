Izabela, azafata española de 21 años, sin pelos en la lengua sobre su salario: "Ganamos más de la media"

Entrar en el mundo de la aviación no suele ser un camino sencillo, pero Izabela lo logró con solo 18 años y desde entonces no ha parado. Hoy, a sus 21, combina su trabajo de azafata en una aerolínea low cost con una formación exigente para convertirse en piloto. En una charla en el pódcast de Talent Match, habló de su día a día, del dinero que gana y de cómo organiza sus cuentas para llegar tranquila a fin de mes, incluso en los meses flojos de invierno.

Cómo empezó su carrera en la aviación

Izabela explicó que todo comenzó después de hacer el curso inicial. “Envié mi CV a un aviso de trabajo, me llamaron para una entrevista online, me eligieron y ahí comenzó mi training”, contó. Desde entonces trabaja como tripulante de cabina en Ryanair, una compañía donde la rotación es alta y donde muchos jóvenes dan sus primeros pasos antes de especializarse.

Su objetivo, sin embargo, está más arriba: convertirse en piloto. Aunque todavía le queda camino por delante, ya estudia en una escuela especializada y continúa acumulando experiencia en vuelos comerciales.

“Los tripulantes ganamos más de la media”

Aunque no puede decir su cifra exacta, sí dejó claro que el sueldo resulta más atractivo de lo que muchos creen. “En general, en España, los tripulantes ganamos más de la media, del medio sueldo español. También depende de la aerolínea”, explicó.

Según Izabela, el punto complicado del salario es la forma de cobro. “Lo peor es que cobramos por horas. En verano ganamos mucho más, pero en invierno no tanto”, admitió. Aun así, remarcó que el ingreso final resulta suficiente si se organiza bien: “Cobramos bastante bien, pero tenemos que organizarnos para que en invierno no nos quedemos con menos”.

También destacó que el sueldo crece con la antigüedad. “Subes un nivel cada dos años y tenemos pluses”, dijo. Ese sistema le permitió avanzar desde muy joven y construir cierta estabilidad económica: “Con mi sueldo puedo estar en una ciudad grande, pagarme un alquiler, pagarme un curso bastante caro y hacer mis cosas”.

Su futuro como piloto: una inversión enorme

En el pódcast, la joven reveló cuánto dinero se invierte para ser piloto: “La carrera de dos años sale 45.000 euros al año”, explicó sin rodeos.

Según contó, “los pilotos cobran más de 5.000 euros al mes”.