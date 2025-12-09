BYD apunta al liderato en España para 2026: prevé vender 70.000 coches y plantar cara a Volkswagen, Renault y Toyota

El gigante automovilístico chino BYD sube su apuesta por el mercado patrio de cara al 2026. La multinacional china aterrizó en España en el segundo trimestre de 2023 y desde entonces sus ventas no han hecho más que multiplicarse.

Para el cierre de 2025 la marca estima que sus ventas superarán las 27.000 unidades, lo que supondría más que quintuplicar las entregas realizadas el año anterior, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia de fuentes conocedoras de los planes de la compañía. Algo que se explica por la llegada de nuevos productos.

Así las cosas, en 2024 BYD comercializaba en España un total de siete modelos, dos menos de los que vende este año. Pero las previsiones que BYD tiene este año se quedarán muy cortas en comparación con los planes que maneja para 2026.

Para el año que viene, BYD tiene pensado matricular en el mercado español un total de 70.000 unidades, según ha podido saber este periódico.

Tal es la ambición que tiene la multinacional china que, en caso de conseguirlo, se situaría en la parte alta de la tabla de las automovilísticas con más ventas en España. De hecho, plantaría cara a Volkswagen, Renault y Toyota, enseña que acumula cuatro años consecutivos como la compañía con más matriculaciones en España.

Cabe puntualizar que estas tres enseñas finalizarán el ejercicio actual con más de 70.000 unidades matriculadas cada una. De cara al año que viene, se estima que Volkswagen, Renault y Toyota elevarán aún más sus ventas gracias al crecimiento del mercado, así como a una gama de producto renovada. Un mercado en el que se prevé que las ventas de turismos se situarán en el entorno de los 1,2 millones de unidades.

Eso sí, BYD lograría superar a enseñas históricas como Dacia, Seat, Hyundai o Kia. Pero es que también sería la marca china con más ventas en el mercado patrio.

España aportará el 4% de las ventas fuera de China

En caso de cumplirse estas previsiones, el mercado español aportaría más del 4% de las ventas de la marca fuera de China.

Según un informe de Citi, BYD prevé que sus ventas fuera de su mercado local el año que viene se sitúen entre los 1,5 y 1,6 millones de unidades comercializadas.

Por poner estas cifras en contexto, equivale a un alza del 60% frente a las previsiones que maneja para este año de vender entre 900.000 y un millón de vehículos fuera de China. Este año BYD revisó a la baja sus previsiones de venta en el mundo, pasando de los 5,5 a los 4,6 millones de vehículos.

Cabe apuntar que BYD se convertirá en la automovilística con más ventas de vehículos eléctricos de todo el mundo. Ahora bien, también conviene recordar que la compañía acumula tres meses consecutivos de descensos en sus ventas en China.

Una situación que se explica por la intensa competencia que sufre el mercado más grande del mundo.

De hecho, BYD prevé tener operaciones en 33 mercados europeos al cierre de 2025 y superar los 1.000 concesionarios.

Una red que para 2026 se quiere duplicar, según confirmó Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de la automovilística china BYD y consejera delegada de BYD América, en la presentación del BYD Atto 2 a finales de noviembre en Barcelona.

No obstante, para lograr este importante crecimiento, BYD tiene pensado lanzar al mercado nuevos modelos.

Más productos y concesionarios

Pero BYD también incrementará su portfolio de productos. Esto implicará que a partir del año que viene contará con 11 carrocerías distintas, una más que las que tiene en la actualidad.

En lo que a tecnología se refiere, la automovilística dispondrá en el mercado patrio de un mayor número de modelos híbridos enchufables, también denominados por la marca DM-i (Dual Mode Intelligent, por sus siglas en inglés).

Concretamente, hasta siete modelos dispondrán de la tecnología híbrida enchufable. En la actualidad, tan sólo cuatro modelos cuentan con la tecnología DM-i. Además, BYD incrementará de 10 a 11 la cantidad de modelos completamente eléctricos.

Pero BYD también incrementará su red de concesionarios. La idea que maneja el gigante automovilístico es acabar el presente ejercicio con una red formada por 100 concesionarios. Una red que de cara al año que viene está previsto que se incremente un 30%.

Más canal empresa y alquiladoras

Para lograr semejante objetivo, BYD potenciará sus ventas en los canales de empresas y rent a car (alquiladoras).

Si bien es cierto que el canal de particulares es el más rentable para las automovilísticas, el gigante chino impulsará el peso de los de empresas y alquiladoras.

Todo ello con el fin de equiparar las matriculaciones de una forma más homogénea a lo que hace el resto de compañías automovilísticas.

Hay que tener en cuenta que el canal que aglutina la mayoría de las ventas de BYD en España es el de particulares. Así, a partir del año que viene, se reducirá el peso de este para elevar el resto.

En definitiva, BYD quiere hacer de España uno de sus principales mercados en el Viejo Continente. Todo ello en un momento en el que nuestro país se sitúa como candidata para acoger la tercera fábrica del gigante asiático en Europa.