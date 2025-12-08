Plan Auto+: El paquete de medidas de 400 millones de euros de Pedro Sánchez que reemplaza al Moves III

El adiós definitivo al Moves III llega con el último anuncio de Pedro Sánchez y su nuevo paquete de medidas Plan España Auto 2030 que inyectará 1.280 millones de euros al sector automotor en España.

La iniciativa pretende simplificar la burocracia a los españoles interesados en coches eléctricos gracias a la gestión estatal directa que propone el Plan Auto+.

¿Cómo cambiarán las ayudas para los españoles con este nuevo esquema?

La gran novedad del Plan España Auto 2030 es el Plan Auto+, que reside en que sus 400 millones de euros para incentivos de compra serán gestionados directamente por el Gobierno central.

Se elimina así la intermediación de las comunidades autónomas que caracterizaba al Moves III y que generaba trabas burocráticas. El objetivo es que los españoles reciban el dinero de forma más inmediata.

Según información recogida por Europa Press, Sánchez afirmó que "No hay que dar marcha atrás frente a la emergencia climática. La descarbonización del transporte sigue siendo una asignatura pendiente y España no se va a bajar del coche eléctrico". Además, garantizó que los pagos llegarán a las familias cuando lo necesitan.

El Plan España Auto 2030 con 1.280 millones de euros incluye también 300 millones destinados al Plan Moves Corredores. Su fin es instalar puntos de recarga en las llamadas zonas de sombra de las carreteras. Además, se suman 580 millones para un nuevo Perte VEC enfocado en la competitividad industrial.

Oportunidades industriales y las dudas sobre las listas de espera

Desde Sernauto ven el lanzamiento del plan como "una oportunidad histórica" que se debe aprovechar para ganar competitividad.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para los usuarios antiguos. El ministro Jordi Hereu confirmó que el Plan Auto+ no cubrirá la lista de espera generada por el Plan Moves III.

Hoy, los coches eléctricos son la prioridad para España. Tal como citan en Europa Press, Sánchez sentenció que "En el año 2050, todos los vehículos serán eléctricos. Quienes hoy reniegan del Pacto Verde, se equivocan. Simplemente, porque nos va la vida en ello, porque sin planeta, no hay empleo".