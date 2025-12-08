Irati, experta mecánica con 400.000 seguidores, flipa ante este problema de un Renault: "Si tu coche tiene esto quítaselo ya"

El particular problema de los Renault que advierte una experta en mecánica. Instagram (@iratietxandii) y Tik Tok

Un vídeo nuevo de la tiktoker vasca Irati Etxandi acumula miles de reproducciones porque alerta de un fallo inesperado en varios coches, incluídos algunos modelos de Renault. La experta mecánica muestra cómo un trozo de espuma que lleva la tapa del filtro de aire se descompone y provoca que el coche no arranque; por lo que su mensaje directo caló entre los conductores: “Si tu coche tiene esto, quítaselo ya”.

Quién es Irati y por qué su aviso ha corrido como la pólvora

Irati Etxandi tiene 23 años, trabaja en un taller de Gipuzkoa y suma más de 400.000 seguidores en TikTok. En esta red social, la joven publica consejos prácticos de mecánica que cualquiera entiende y aplica sin herramientas especiales, aunque su último video viralizado fue más que bien recibido por los usuarios de la empresa francesa.

La experta mecánica se muestra abriendo la tapa del filtro de aire de un Renault Espace y enseña la espuma original que muchos propietarios ni saben que existe. Mientras desmenuza el material con los dedos, advierte: “Si tu coche tiene esta espuma en la tapa del filtro de aire, quítasela”.

Ese trozo de espuma se coloca de fábrica para reducir vibraciones y ruido, sobre todo en modelos como el Espace, Scénic o algunos Mégane. Con el paso del tiempo y el calor del vano motor, el material se vuelve quebradizo y libera partículas diminutas que el motor aspira sin remedio.

Qué pasa exactamente y cómo evitar una avería cara

Las partículas que se desprenden viajan hasta el caudalímetro, el sensor que mide el aire que entra al motor. Cuando se tapa, el coche interpreta que falta aire, corta la inyección y entra en modo emergencia: arranca y se para de inmediato o directamente no arranca.

Mientras muestra el deterioro en un caso real de un cliente que se acercó a su taller mecánico, lanzó: “Se va deshaciendo poco a poco, y claro, el motor termina aspirando esos pedacitos”.

La solución cuesta cero euros y lleva menos de cinco minutos: abre el capó, suelta las grapas de la caja del filtro, retira la espuma deteriorada y cierra otra vez. “No esperes a que dé problemas. Si la ves así, quítala sin pensarlo”, insiste la experta mecánica en el vídeo.