Mario, periodista en coches, alto y claro sobre los coches que se revalorizarán en poco: “Los de 2001 a 2005 están a punto de explotar”

Mario, periodista y creador de contenido automotriz, habló alto y claro durante su participación en el canal de YouTube Al Corte, sobre el mercado de coches usados, el cual vive un momento inusual, marcado por la inflación, la presión tecnológica y el creciente interés por modelos analógicos. En ese contexto, advirtió que determinadas unidades están muy cerca de disparar su valor en el mercado de segunda mano.

Los modelos que, según Mario, están a punto de revalorizarse

A lo largo de la conversación, el experto detalló varios vehículos que, por su configuración, su momento histórico o su demanda creciente, podrían protagonizar las próximas subidas de precio. Estos fueron los que destacó:

Mini Cooper R50/R53 (2001–2005)

Mario afirmó que los deportivos de esos años están “por petar casi todos”, y situó a los Mini R50 y R53 entre los candidatos más claros. Mencionó especialmente al Mini GP, cuyo precio ya refleja esa tendencia, pero que todavía tiene recorrido.

Volkswagen Golf R32

Dentro del mismo rango temporal, señaló al R32 como otro de los compactos que podrían seguir creciendo a corto plazo.

Porsche 996 Turbo

Lo definió como un coche con un “motor ultraespecial” y un equilibrio único entre carácter analógico y rendimiento moderno. Recomendó este modelo por encima de otros 911 de la época.

Porsche 997.2 (incluido GT3)

Destacó la fiabilidad mejorada del motor y el creciente interés por los 997 de segunda generación. Subrayó que algunos GT3 ya superan en precio a unidades de la generación 991.

BMW i8

Mario insistió en que es un coche “ultraespecial”, con chasis de carbono y diseño conceptual. Considera que está infravalorado frente a lo que representa, incluso dentro de las tecnologías híbridas.

Alfa Romeo 4C

Recordó que hace años podían encontrarse unidades por debajo de los 40.000 euros, y que hoy rondan los 60.000. Aun así, cree que su valor continuará subiendo.

Corvette C3

Aseguró que sigue siendo “muy comprable” en España para el coche que es. Señaló que su diseño y presencia encajan mal con el precio actual, lo que anticipa una revalorización.

Por qué estos coches podrían “explotar” en valor, según Mario

En la misma conversación, Mario profundizó en las razones detrás de este fenómeno. Explicó que los coches fabricados entre 2001 y 2005 representan un equilibrio difícil de repetir: eran deportivos potentes, todavía con sensaciones analógicas, pero lo suficientemente modernos como para seguir siendo utilizables con comodidad hoy.

Esto, unido al envejecimiento natural del parque y a la desaparición de motores atmosféricos de gran carácter, los ha convertido en piezas codiciadas.

También habló del impacto del mercado actual, marcado por coches nuevos cada vez más caros debido a la inflación, el coste tecnológico y las normativas medioambientales. Según él, el encarecimiento general ha empujado a muchos compradores hacia modelos de segunda mano con alma deportiva, lo que está acelerando la subida de precios.

El periodista puso un ejemplo personal: vendió sus propios coches con etiqueta B porque percibió que el mercado les estaba perdiendo el miedo y que ese era el momento adecuado para maximizar su venta. Contó que, en ocasiones, las decisiones no tienen que ver solo con el valor sentimental, sino con el contexto vital de cada persona, como ahorrar para una casa o priorizar otras inversiones.

El mito de que los coches “siempre son un pasivo”

Mario también cuestionó una idea habitual: que ningún coche puede ser una buena inversión. Explicó que un coche puede actuar como activo si se conoce bien lo que se compra y si se elige el modelo adecuado. De hecho, destacó ejemplos reales de su entorno en los que coches adquiridos por precios muy bajos se vendieron después por cifras significativamente superiores.

Aseguró que existen dos tipos de compras: