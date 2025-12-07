Guía 2025: las mejores sillas infantiles para el coche sin gastar de más en España

Viajar en coche con niños exige una silla infantil adecuada. Es importante en caso de accidentes, pero también para el confort del niño. En España, la normativa obliga a utilizar estos sistemas hasta que el menor alcance los 135 centímetros, aunque los especialistas aconsejan mantener la silla hasta los 150 centímetros. En medio de tantas opciones y grupos por peso y altura, muchos padres sienten que el mercado se vuelve un laberinto.

Las sillas infantiles mejor valoradas este 2025

La lista elaborada por los expertos de Car and Driver sitúa en primer lugar a la Onboard Isofix 360º, una silla que destaca por su sistema de giro completo y su capacidad para acompañar al niño desde el nacimiento hasta los 12 años. Su precio ronda los 123 euros en Amazon, una cifra que sorprende si se tiene en cuenta todo lo que ofrece.

Las familias que buscan un modelo básico, pero fiable tienen la opción de la Kinderkraft para los grupos 2 y 3, pensada para niños más mayores y con un coste muy reducido de unos 79 euros.

En el segmento medio aparece la Maxi-Cosi Axissfix (285 euros), una silla que los expertos describen como la más flexible de la selección gracias a su giro 360° y a un diseño que facilita la rutina diaria de sentar al niño y ajustarle el arnés.

Para quienes necesitan ahorrar espacio en el vehículo, la Britax Römer Evolvafix (189 euros) encaja muy bien: es ligera, compacta y funciona con ISOFIX. Completa la selección la Ever Fix i-Size (150 euros) de Bebeconfort, un modelo pensado para ajustarse al crecimiento del niño con una estructura que cambia de altura y formato sin perder estabilidad.

Cierra la lista la Cybex Solution X i-Fix (100 euros), una silla que suele aparecer entre las mejor valoradas por su diseño sencillo, su respaldo sólido y la buena protección lateral que ofrece.

Cómo elegir la silla infantil sin equivocarse

Los grupos siguen siendo la referencia básica, ya que cada uno marca un rango de peso y altura. Aun así, los expertos aconsejan evitar cambios precipitados: una silla de grupo inferior protege mejor porque está diseñada para los cuerpos más pequeños y frágiles. En los últimos años han ganado terreno los modelos que cubren varios grupos a la vez, una opción que reduce compras futuras, aunque eleva el precio inicial.

La clave principal sigue siendo la homologación. La norma ECE R129, conocida como i-Size, es la que marca el estándar actual. Desde septiembre de 2024 la normativa anterior dejó de venderse, así que conviene comprobar que el modelo elegido incluye la etiqueta naranja que certifica la homologación. Esta norma también exige pruebas de impacto lateral, un punto que antes no era obligatorio.

El sistema ISOFIX se ha convertido en otro elemento decisivo. Su anclaje firme y su instalación sencilla reducen errores y ofrecen una fijación más estable que el cinturón tradicional. También resulta útil prestar atención al número de puntos del arnés, a las posiciones de reclinado y a funciones prácticas como el giro 360°, que facilita la vida diaria cuando hay que abrochar al niño varias veces al día. Incluso existen modelos que incorporan airbag interno, como el Cybex Anoris T2, pensados para familias que buscan el máximo nivel de seguridad.

Qué más revisar antes de comprar en 2025

La llegada de nuevos modelos i-Size ha provocado que muchas familias se planteen si necesitan una silla adicional para el segundo coche. Los expertos insisten en que mover la silla de un vehículo a otro de forma continua no es lo ideal, sobre todo si se hace con prisas.

Las asociaciones dedicadas a la seguridad infantil también recuerdan que los alzadores simples ya no son una opción recomendable, porque no ofrecen protección en impactos laterales.