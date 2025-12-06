Así es el coche que menos combustible necesita del mercado español: se puede conseguir desde 36.000 euros

Los todocaminos siguen dominando el mercado español y, dentro de ellos, los híbridos enchufables se han convertido en el punto de encuentro entre quienes buscan espacio, cierta electrificación y la posibilidad de reducir al mínimo el gasto en combustible. En la búsqueda del SUV más eficiente que uno puede comprar hoy, destaca un único modelo capaz de homologar un consumo que roza el absurdo según el protocolo WLTP, siempre y cuando se utilice como está previsto: con la batería cargada.

Los PHEV mandan: eficiencia real solo con enchufe diario

Según los expertos de Car and Driver, aunque los SUV más vendidos del país continúan funcionando con motores tradicionales, la eficiencia pura llega de la mano de los híbridos enchufables. Todos los modelos que brillan en los rankings de consumo comparten el mismo patrón: una batería generosa que debe recargarse a diario para que el motor térmico actúe lo menos posible. Cuando eso ocurre, los consumos combinados caen hasta cifras que serían imposibles para un coche equivalente sin electrificación.

Sin embargo, los expertos insisten en que esta ventaja desaparece en cuanto se agota la batería. Con el motor de combustión trabajando de forma continua y un peso notablemente mayor que el de un SUV convencional, el consumo sube con rapidez. Es decir, para aprovechar de verdad estas mecánicas hay que disponer de un punto de carga en casa o en el trabajo y convertir la recarga en un gesto cotidiano.

El BYD Seal U, el SUV que lidera la eficiencia en España

En este contexto aparece el modelo que menos combustible necesita del mercado español: el BYD Seal U, un SUV de origen chino que en pocos meses se ha hecho un hueco entre los híbridos enchufables más vendidos. Su propuesta combina espacio, un interior bien resuelto y un sistema PHEV disponible con dos potencias (218 o 324 CV) que permite recorrer hasta 125 kilómetros en modo totalmente eléctrico.

La cifra que más impresiona es su consumo homologado: 0,4 litros cada 100 kilómetros. Su precio de partida, 36.790 euros, lo coloca en una franja competitiva dentro del segmento, especialmente para quienes buscan un coche grande y con etiqueta CERO.

Qué debe tener en cuenta un comprador

Aunque los números parecen irrefutables, el aprovechamiento real de este tipo de vehículos depende por completo del uso. Con batería cargada, los trayectos diarios pueden hacerse sin gastar ni una gota de gasolina. Sin embargo, en viajes largos o en casos en los que no sea posible enchufarlo a diario, el peso añadido de la parte eléctrica hace que el motor térmico tenga que esforzarse más y consuma más de lo esperado.