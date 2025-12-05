Toni, transportista, deja a todo el mundo boquiabierto: “Nuestros hijos no quieren el camión, no hay calidad de vida”

Toni Cornellá, transportista con una larga trayectoria, ha vuelto a encender el debate sobre el presente y futuro del oficio tras un video en donde dejó en claro su visión respecto al futuro de este sector: los jóvenes no rechazan el camión por capricho, sino por las condiciones que ofrece el sector.

Un sector esencial que se ha ido deteriorando

A través de su canal de YouTube, el conductor aseguró que las nuevas generaciones “valoran su tiempo” y no aceptan jornadas de 14 o 15 horas cobrando como si fueran ocho. Una afirmación que, según él, desmonta la narrativa que responsabiliza a los jóvenes de la falta de relevo.

Toni recordó que casi el 95% de los productos que llegan a los supermercados viajan en camión, un indicador de la importancia del transporte para la economía española. Sin embargo, el prestigio que tenía la profesión hace décadas ha desaparecido entre salarios ajustados y jornadas que superan con frecuencia los límites asumibles.

Para el transportista, uno de los factores que ha deteriorado el sector es la presión generada por la compra online, que ha acostumbrado al consumidor a los envíos “gratuitos” mientras los costes reales recaen sobre las empresas y los trabajadores. Todo ello, sostuvo, ha llevado a sueldos inflados artificialmente con dietas o pagas prorrateadas que no reflejan el salario real: “El sueldo medio ronda los 1.500 euros”.

La falta de relevo y el desgaste de quienes aún siguen en la carretera

El conductor subrayó que el principal problema del sector no es la falta de vocación, sino la ausencia de condiciones que permitan tener vida más allá del trabajo. Muchos veteranos continúan en la carretera con jornadas extensas que exigen una concentración extrema, lo que a su juicio explica el creciente cansancio y la siniestralidad.

Además, denunció que muchos accidentes se clasifican como “de tráfico” en lugar de laborales, lo que impide reflejar con precisión el riesgo real del oficio.

Empresas, rotación constante y la fuga de talento

Toni también señaló la alta rotación de conductores en muchas empresas, que, según dice, se convierten en “autoescuelas” donde los nuevos trabajadores adquieren experiencia y se marchan a otros países con mejores convenios. Las empresas que sí pagan bien, explicó, no sufren esa fuga porque retienen a sus plantillas durante años.

En su vídeo, compartió incluso el mensaje de un joven de 25 años que entró al sector con entusiasmo y que, apenas dos años después, confesó estar completamente desencantado con las condiciones laborales que había encontrado.

Conclusión: un oficio imprescindible, pero cada vez menos atractivo

Para el transportista, la ecuación es clara: sin mejoras profundas en salarios, tiempos de descanso y calidad de vida, cada vez menos jóvenes se subirán a un camión.

“No es que nuestros hijos no quieran el camión”, resumió Toni. “Es que han aprendido lo que nosotros tardamos una vida en entender: así no hay calidad de vida”.