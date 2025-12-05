Un experto en coches pone en la diana a los servicios de suscripción de los coches: "Ya no saben cómo sacarnos dinero del bolsillo"

El sector del motor atraviesa una situación nunca antes vista, que podría compararse de forma similar a la de las plataformas de streaming, donde el usuario paga una cuota constante para acceder al contenido.

George Smith, creador de contenido sobre motor, expone una realidad que preocupa en España y el resto del mundo. Los fabricantes instalan hardware completo en los vehículos, pero bloquean su uso mediante software para cobrar suscripciones recurrentes.

¿Son una estafa los servicios extras por suscripción?

Algunas marcas están buscando rentabilidad continúa al cobrar por prestaciones que el coche ya tiene instaladas físicamente.

Smith detalla casos concretos como el del Volkswagen ID.3. Este modelo permite obtener 28 caballos adicionales, pero requiere una suscripción mensual de 18,20 euros. El vehículo posee esa fuerza latente, sin embargo, la firma alemana cobra esa cuota para liberar el software.

Otro caso llamativo ocurre con Mercedes y sus modelos EQE y EQS. La marca ofrece el "acceleration increase", un servicio que aumenta entre 60 y 110 caballos la fuerza del motor mediante un pago anual.

Antiguamente, en modelos como los BMW 316 o 320, el motor era idéntico y el usuario podía realizar una reprogramación para igualar las capacidades. Ahora, ese incremento de potencia se ha convertido en un servicio pago.

¿Cómo afectan estos servicios extras a nuestro bolsillo al comprar coches?

La tendencia afecta a diversos componentes del vehículo y no solo al motor.

Audi, por ejemplo, equipa en el Q8 los mejores faros láser del mercado, aunque para activarlos hace falta pagar una mensualidad. Smith plantea un escenario donde vas a la nieve y necesitas antinieblas, por lo que debes pedir a la marca que los active ese mes previo pago.

Si bien servicios como la navegación avanzada o la localización remota vienen incluidos los primeros cuatro años, después toca pasar por caja.

George Smith afirma que "las marcas ya no saben cómo sacarnos el dinero del bolsillo" y advierte que esta estrategia juega en su contra de los coches europeos.

Mientras los fabricantes occidentales idean mecanismos para cobrar más a sus clientes, China entra en juego con una ejecución muy bien planteada. Smith señala la ironía de la situación, pues estas firmas luego "llorarán de que no venden coches".

El creador de contenido concluye diciendo que la diferencia resulta abismal respecto al pasado, cuando abonabas un extra, por ejemplo, por los asientos calefactables en BMW, los cuales ya eran de tu propiedad, sin cuotas mensuales eternas.