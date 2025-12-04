Manu, camionero de Huesca, habla sin filtros sobre lo que gana en YouTube grabando sus viajes: “Con esto me he pagado la cámara”

Manu, transportista especializado en el movimiento de ganado en la provincia de Huesca, ha convertido su día a día en carretera en un contenido que miles de personas siguen en YouTube. Su canal, nacido hace apenas un año, se ha convertido en una ventana directa al trabajo real de los camioneros en España, un sector que atraviesa cambios profundos en visibilidad, condiciones y nuevas formas de ingreso.

Un camionero que muestra sin filtros cuánto deja realmente YouTube

Durante uno de sus recorridos, Manu explicó que su monetización todavía es limitada pero significativa dentro de su contexto laboral. Revisando sus estadísticas en pantalla, mostró que vídeos recientes de entre 1.700 y 2.600 visualizaciones le dejaron 6,88 euros en apenas cuatro o cinco días, y que en noviembre generó 34 euros, mientras que en meses anteriores llegó a pasar de los 100 euros.

Sin grandes artificios, resumió su avance con una frase directa: “Con esto me he pagado la cámara”, señalando que el dinero obtenido se ha destinado a mejorar su equipo de grabación.

Su canal ya supera los 105 vídeos publicados en un año, una constancia que él mismo destaca como clave para que la monetización empiece a notarse. Manu reconoció que aún está aprendiendo a optimizar horarios de publicación, audiencia y retención, pero confirmó que el esfuerzo le devuelve algo más que ingresos puntuales: una comunidad creciente y nuevas oportunidades dentro del sector.

Un reflejo de cómo el transporte se abre a nuevas vías de ingreso

El caso de Manu conecta con una tendencia que se ha expandido entre transportistas y autónomos del motor: documentar su jornada para complementar ingresos. En su caso, YouTube actúa como un pequeño soporte económico adicional frente a los altibajos del transporte de animales, una actividad físicamente exigente y marcada por la variación del volumen de trabajo.

A lo largo del vídeo, Manu mostró la realidad de su jornada: esperas en básculas, rutas complicadas, maniobras en granjas estrechas, climatología dura y jornadas que terminan pasada la medianoche. Esa dureza, que habitualmente no se ve, es parte del atractivo de su canal, donde enseñó lo que implica mover cargas vivas en zonas rurales de Aragón y Cataluña.

Un año en YouTube que retrata el presente del transporte

Manu recordó que su primer vídeo, publicado el 30 de noviembre de 2023, obtuvo 14.000 visualizaciones, pero no fue monetizado por copyright. Desde entonces, el aprendizaje técnico ha sido constante, y afirma que editar cada pieza le toma “un par de horas o más”.

Pese al cansancio habitual del oficio, no siente que grabar y producir contenidos sea una carga: “Me lo he pasado bien. Me gusta más editar que grabar”.