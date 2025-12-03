Planta de CIE Automotive

El grupo indio Mahindra reducirá a la mitad su participación en CIE Automotive

El conglomerado asiático podrá ingresar 128,7 millones de euros con esta operación.

Mahindra Overseas Investment ha contratado a BNP Paribas y a JP Morgan con el fin de lograr compradores, mediante una colocación acelerada de 4,29 millones de acciones de CIE Automotive. Este número de acciones representa el 3,58% del capital social de la multinacional vasca. De hecho, supone que la compañía india reducirá a la mitad su participación en la multinacional vasca de componentes de automoción.

Al cierre de mercado, las acciones de CIE Automotive se incrementaron un 0,84%, hasta alcanzar los 30 euros. De esta manera, Mahindra podrá ingresar 128,7 millones de euros por esta operación.

Esta colocación de acciones está dirigida a inversores institucionales y cualificados. De hecho, los términos finales de la venta, incluido el número de acciones de la compañía y el precio de venta, se determinará una vez finalice el proceso de colocación acelerada, según explica la compañía en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En dicha venta acelerada sólo podrán participar inversores institucionales del Espacio Económico Europeo (EEE) y Reino Unido.

Tras la colocación, las acciones que Mahindra mantenga en CIE Automotive quedarán sujetas a un compromiso de no venta de 60 días. Cabe puntualizar que BNP Paribas y JP Morgan actúan como coordinadores globales conjuntos, pudiendo incluso tomar acciones por cuenta propia, realizar operaciones de cobertura o financiación y no estando obligados a revelar el detalle de dichas operaciones salvo por exigencia legal o regulatoria.

La colaboración entre el grupo indio y CIE Automotive se inició en octubre de 2013, cuando Mahindra entró en el accionariado de la compañía vasca y llegó a poseer un 13,5% de sus acciones. No obstante, tres años más tarde la firma asiática redujo su participación en un 1,1%, y en 2017 la disminuyó hasta el 7,4%. Este verano, el fabricante indio dio un paso adicional y rebajó su presencia en CIE Automotive hasta el 7,16%.

Con esta operación, Mahindra prevé quedarse con el 3,58% de los títulos de CIE Automotive.

De hecho, Mahindra se situaba como el quinto accionista más importante de CIE Automotive, tras Acek, el vehículo inversor de la familia Riberas que tiene un 16,05% de la participación; Corporación Financiera Alba, con un 13,66%; Antonio María Pradera, quien también es el consejero delegado de la compañía y tiene un 10,7%; y Elidoza, con un 10.58%.

Tras la venta de estas acciones, Mahindra se situará como el séptimo inversor más importante de CIE Automotive, por detrás de FMR (6,87%) y Addvallia Capital (5,38%).