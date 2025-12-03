El grupo indio Mahindra reducirá a la mitad su participación en CIE Automotive

Mahindra Overseas Investment ha contratado a BNP Paribas y a JP Morgan con el fin de lograr compradores, mediante una colocación acelerada de 4,29 millones de acciones de CIE Automotive. Este número de acciones representa el 3,58% del capital social de la multinacional vasca. De hecho, supone que la compañía india reducirá a la mitad su participación en la multinacional vasca de componentes de automoción.

Al cierre de mercado, las acciones de CIE Automotive se incrementaron un 0,84%, hasta alcanzar los 30 euros. De esta manera, Mahindra podrá ingresar 128,7 millones de euros por esta operación.

Esta colocación de acciones está dirigida a inversores institucionales y cualificados. De hecho, los términos finales de la venta, incluido el número de acciones de la compañía y el precio de venta, se determinará una vez finalice el proceso de colocación acelerada, según explica la compañía en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En dicha venta acelerada sólo podrán participar inversores institucionales del Espacio Económico Europeo (EEE) y Reino Unido.

Tras la colocación, las acciones que Mahindra mantenga en CIE Automotive quedarán sujetas a un compromiso de no venta de 60 días. Cabe puntualizar que BNP Paribas y JP Morgan actúan como coordinadores globales conjuntos, pudiendo incluso tomar acciones por cuenta propia, realizar operaciones de cobertura o financiación y no estando obligados a revelar el detalle de dichas operaciones salvo por exigencia legal o regulatoria.