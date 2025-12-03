Sánchez anuncia un plan para el coche eléctrico con 400 millones, más puntos de recarga y vehículos "made by Spain"

El Gobierno ha presentado hoy el Plan España Auto 2030. Se trata de una hoja de ruta, elaborada por la patronal de fabricantes de automóviles y camiones (Anfac), en la que se prevén movilizar 30.000 millones de euros durante los próximos cinco años. Unos fondos que se movilizarán gracias a la colaboración público-privada.

Dicha hoja de ruta tiene el objetivo de que España mantenga su posición de liderazgo en la producción de vehículos en el Viejo Continente. Todo ello en un momento caracterizado por la transformación hacia el vehículo eléctrico.

El plan contempla 25 medidas con el fin de impulsar la industria automovilística. Ahora bien, cinco de estas medidas son consideradas como las más trascendentales. Entre estas medidas destaca la continuación del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC), tanto para baterías como para la cadena de valor.

En lo que al impulso de la demanda se refiere, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado el Plan Auto+. Se trata de un programa de incentivos a la compra de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables), que estará dotado con 400 millones de euros.

La principal novedad de este programa de ayudas es que estará gestionado por el Gobierno central y no por las comunidades autónomas. Además, se tratará de ayudas directas, esto es, el descuento se aplicará directamente en el concesionario y no se tendrá que esperar a cobrarla como sucedía hasta la fecha.

De otra parte, Sánchez también ha anunciado la puesta en marcha del programa Moves Corredores, que contribuirá al despliegue de puntos de recarga en las carreteras donde son necesarios. Dicho plan contará con 300 millones de euros.

Por último, el presidente del Gobierno también ha asegurado que el Perte VEC contará con otros 580 millones de euros con el fin de impulsar la innovación y la competitividad del sector.

Objetivos

Entre los principales objetivos de este plan destaca el de situar a la industria automovilística con un valor añadido bruto de 120.000 millones de euros de cara a 2035. Esto supondrá un incremento del 41% en comparación con los 85.000 millones de valor añadido bruto que aportó el sector al cierre de 2023.

En materia laboral, el objetivo de la hoja de ruta es mantener el empleo en los 1,9 millones de trabajadores de cara a 2035. Algo más que trascendental en un momento caracterizado por una profunda transformación por parte de todos los sectores.

En términos productivos, el programa contempla que España produzca 2,7 millones de vehículos en 2035, de los que el 95% corresponderán a modelos electrificados. De esta cantidad, 2,4 millones de unidades se dedicarían a la exportación.

En lo que a ventas se refiere, el Plan España Auto 2030 recoge que al cierre de 2035 se hayan comercializado 1,3 millones de unidades, de las que la totalidad corresponderá a modelos electrificados.

Josep Maria Recasens, presidente de Anfac, ha explicado que "no nos equivoquemos, esto no va de vender coches. Se venderán coches siempre. La pregunta es si queremos ser solamente un mercado doméstico donde se venden vehículos o un referente industrial donde se produzcan y se venda vehículos".