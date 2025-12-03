Ebro rompe esquemas en España y alucina a todos: así consiguió recorrer 1.370 km sin repostar

Un SUV español acaba de dejar boquiabiertos a todos los amantes del motor: el Ebro s700 PHEV completó 1.371 kilómetros sin repostar combustible ni enchufar la batería, una marca certificada por el INTA que sitúa a España en el mapa de la eficiencia real de este tipo de vehículos.

Cómo logró el Ebro recorrer 1.370 km sin repostar

La clave está en un sistema híbrido enchufable muy bien afinado que combina un motor de gasolina y uno eléctrico, gestionados de manera inteligente para siempre priorizar el modo más eficiente. Durante toda la prueba, el coche SUV fue cambiando automáticamente entre modo eléctrico puro, híbrido y regenerativo.

Gracias a esa inteligencia, el SUV español pudo aprovechar al máximo cada gota de combustible y cada kilovatio de la batería, sin que el conductor tuviera que hacer nada.

Al terminar el recorrido, el depósito todavía tenía más de diez litros, lo que muestra que la distancia real superó con mucho los 1.370 kilómetros que se habían anunciado. De hecho, podría haber llegado casi a los 1.500 kilómetros si las condiciones hubieran sido similares.

El recorrido que siguió este vehículo español

La ruta comenzó en las instalaciones del INTA en La Marañosa, Madrid, y terminó en la famosa fábrica Ebro en la Zona Franca de Barcelona. Es un trazado que sigue el río Ebro durante más de mil kilómetros, cruzando carreteras abiertas al tráfico normal.

El SUV recorrió autovías, carreteras secundarias, puertos de montaña y calles urbanas con dos pasajeros que sumaban 160 kilos, mientras que el piloto, Sergio Romero, iba al volante, siempre acompañado por un técnico del INTA que vigilaba los precintos.

La primera parte hasta Barcelona recorrió 1.208 kilómetros con solo 4,05 litros cada 100 km, y luego, en total, el viaje completo alcanzó los 1.371 kilómetros con un consumo promedio de 4.37 l/100 km. Todo esto fue comprobado por un organismo independiente.

La tecnología que hace posible este récord

El Ebro s700 PHEV combina un motor de gasolina 1.5 TGDI que genera 143 CV, con dos motores eléctricos de 82 y 204 CV. Juntos, ofrecen un total de 279 CV y 365 Nm de par, proporcionando suficiente potencia para moverse con facilidad, incluso cuando está cargado.

La batería de 18,3 kWh de fosfato de hierro y litio permite recorrer hasta 90 kilómetros en modo completamente eléctrico y se puede cargar del 30 % al 80 % en solo 19 minutos usando un cargador rápido de corriente continua.

El sistema decide en tiempo real si usar el motor de gasolina, los eléctricos o recuperar energía en bajadas y frenadas. Esta gestión, junto con una buena aerodinámica y la transmisión DHT, explica por qué el consumo real en carretera suele ser mucho más bajo de lo que uno esperaría.