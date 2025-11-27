Tiembla Tesla: los coches chinos BYD dominan el mercado europeo y Elon Musk no sabe qué hacer

La hegemonía en la movilidad eléctrica en España cambia de manos a un ritmo vertiginoso. Los coches chinos se meten de lleno en el mercado y ponen en alerta a Elon Musk, quien observa cómo Tesla pierde terreno frente a rivales asiáticos como BYD en todo el mercado europeo. Esta tendencia también impacta de lleno en España, ya que desafía a los fabricantes tradicionales.

¿Es el fin del reinado de Tesla ante el avance imparable de BYD?

El fabricante de vehículos, BYD Auto, superó en ventas a la firma norteamericana de Elon Musk por cuarto mes consecutivo en Europa.

Tal como informa Europa Press, la marca asiática logró sumar "13.350 matriculaciones en octubre", un dato que refleja un aumento del 195% interanual en los 27 Estados miembros.

A su vez, en cuanto al acumulado del año, BYD registró un incremento del 240% hasta el décimo mes, tras alcanzar un total de 94.216 unidades.

Estas ventas permiten a BYD capturar ya un 1% de la cuota total del mercado y un significativo 4% en el segmento de modelos de coches eléctricos.

El duro revés para Elon Musk en el mercado español

Mientras la competencia oriental crece, Tesla enfrenta una caída drástica. Según datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), la compañía redujo sus operaciones un 48% en octubre con apenas 5.647 registros, convirtiéndose en la marca con peores resultados del mes.

SAIC Motor, dueño de MG, también elevó sus ventas un 56% en octubre con 18.847 unidades y alcanzó 173.910 entregas en el acumulado, por encima de grupos como Nissan, Suzuki o Mazda.

Entre las europeas, Volkswagen mantiene el liderazgo con 105.408 unidades en octubre y 2,47 millones en el año. Cupra destaca como la firma del grupo con mayor crecimiento con 20.751 operaciones y 207.109 entregas en el acumulado.

Por su lado, Stellantis subió un 6,6% en octubre, pero retrocedió un 6% en el año, mientras Renault avanza un 10% mensual y un 7% en el acumulado con un millón de unidades dentro de la UE.