Nacho (45), empresario, sobre importar coches de Suiza: “Del beneficio neto pago el 23%, que lo veo bien”

Importar coches desde otros países europeos siempre ha sido una alternativa para quienes buscan mejores precios, unidades más cuidadas o modelos difíciles de encontrar en España. En ese escenario, Suiza se ha convertido en un origen inesperado pero cada vez más atractivo por el estado de sus vehículos, su cultura de mantenimiento y un ecosistema administrativo que facilita los trámites. Es precisamente en ese punto donde entra la historia de Nacho, un emprendedor español que lleva más de una década viviendo allí y que ha construido un negocio sólido alrededor de la importación.

Un sistema fiscal que impulsa su negocio

A través de una charla en el canal de YouTube Al Corte, Nacho afirmó que uno de los factores determinantes de su empresa es la carga impositiva suiza. Explicó que “paga solo el 0,6% de IVA de la facturación”, una cifra que contrasta con los sistemas tradicionales europeos. A esto sumó una de las frases más contundentes de su entrevista: “Del beneficio neto pago el 23%, que lo veo bien”.

También destacó la ausencia de trámites habituales en España. Señaló que “el cambio de nombre y el impuesto de transmisiones patrimoniales allí no existen”, lo que elimina pasos y costes que, en su opinión, ralentizan el negocio en otros países. Este marco le permite operar de forma más rápida tanto para clientes suizos como españoles.

Así funciona la importación de coches desde Suiza

En la misma charla reveló que su logística incluye compra, revisión, transporte y entrega final: “Lo único que tienen que hacer cuando me compran un coche a mí es llamar a su seguro cuando les dé la placa”. Él mismo se encarga de bajar cada vehículo y entregarlo ya listo en Lleida, apoyado por su familia en España.

Sostuvo que la demanda no ha dejado de crecer, al grado que mantiene actividad activa en ambos países: “Los clientes españoles que se han ido a vivir allí me siguen preguntando por coches y los suizos también”. Durante años gestionó un volumen alto de vehículos: “Tenía entre 40 y 60 coches… es un mercado que funciona muy bien”.

Por qué los coches suizos se consideran una buena compra

Nacho señaló que una de las principales ventajas es el mantenimiento. Repitió que “no hay ni pirulas con los kilómetros ni coches accidentados con accidentes gordos”, algo que atribuye a la cultura de servicio y controles más estrictos. También aclaró que muchas marcas ofrecen condiciones muy favorables: “Hay marcas que los 10 primeros años tienen servicios gratis hasta 100.000 km o 10 años”.

Esa combinación de cuidado y transparencia explica por qué ciertos modelos tienen un valor especial al llegar a España. Según su experiencia, los vehículos suelen conservar un estado notable, y eso facilita tanto la inspección técnica como la reventa posterior.

Una trayectoria que empezó limpiando coches y hoy mezcla mercados

Antes de importar coches, Nacho arrancó con servicios de limpieza y detallado. Recordó que “estuve como cuatro meses casi ganando lo mismo en un lado que en el otro… y dije: me la juego, dejo el trabajo y me hago autónomo”. Esa decisión marcó el inicio de su camino como emprendedor en Suiza.

Con el tiempo amplió servicios, mantuvo la limpieza profesional y añadió compraventa y logística internacional. Resumió el valor de su oferta en una frase que define su método de trabajo: “Siempre he ofrecido muy buen precio y la gente está contenta”. Mientras tanto, continúa desarrollando también su línea de aditivos, donde afirma que “estamos a punto de romper stock” por el aumento inesperado de la demanda.