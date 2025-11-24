Leapmotor, la startup china que crece bajo el paraguas de Stellantis, gana 22 millones y eleva su objetivo de ventas

Leapmotor, la startup china en la que invirtió el grupo Stellantis a finales de 2023, va camino de cerrar su primer ejercicio con beneficio neto positivo. La compañía, surgida a finales de 2015, cerró los tres primeros trimestres del año con un beneficio de 180 millones de yuanes (unos 22 millones de euros al cambio actual).

Una cifra que se explica por el incremento en la actividad tras la entrada en el capital de Stellantis, allá por octubre de 2023. Entonces, el grupo francoitaloamericano invirtió 1.500 millones de euros a cambio del 20% del capital de esta startup.

El acuerdo de inversión también contemplaba la creación de una joint venture, denominada Leapmotor International. En esta empresa, Stellantis tendría una mayoría del 51% con derechos exclusivos para la exportación y venta, así como para la fabricación de productos de Leapmotor fuera de China.

De hecho, el éxito de Leapmotor no se entiende sin la entrada de Stellantis. Para empezar, por la gran cantidad de volumen que le ha proporcionado el gigante francoitaloamericano. Pero también porque le ha permitido crecer a una velocidad vertiginosa.

Algo que se nota en la producción. Y es que desde que la compañía inició la producción de vehículos, allá por 2019, hasta ahora ha logrado fabricar más de un millón de unidades.

Ahora bien, la multinacional china logró fabricar medio millón de unidades en tan sólo 343 días.

En el tercer trimestre del año, Leapmotor logró un beneficio de 150 millones de yuanes (unos 18 millones de euros). Por poner estas cifras en contexto, en el tercer trimestre de 2024 la compañía se anotó unas pérdidas de 690 millones de yuanes.

El beneficio operativo de la compañía en el tercer trimestre del año se situó en los 50 millones de yuanes (unos 6 millones de euros). Esta cifra contrasta con las pérdidas de 740 millones de yuanes registrados en el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a la facturación, entre julio y septiembre Leapmotor ingresó 19.450 millones de yuanes (unos 2.380 millones de euros), lo que supone un crecimiento del 97,3% frente al mismo periodo del año anterior.

Eleva las previsiones de venta

Tan rápido está siendo su crecimiento que ya ha superado las previsiones de venta que tenía para el presente ejercicio. Así, si para 2025 estimaba vender medio millón de vehículos, el objetivo se ha conseguido un mes y medio antes de que finalice el año. Por ello, Leapmotor ha elevado su previsión de ventas para este ejercicio, hasta superar los 600.000 vehículos comercializados.

Pero la compañía es mucho más ambiciosa. Zhu Jiangming, fundador, presidente del Consejo y presidente ejecutivo de Leapmotor, apuntó en el IAA Mobility de Múnich que las ventas mundiales de la compañía para 2026 se situarían en el millón de unidades.

El ejecutivo también apuntó que las ventas de la compañía para dentro de una década se situarían en los cuatro millones de unidades. Una cifra que implicaría que el 60% de las ventas se llevará a cabo fuera de China.

Pero la compañía también tiene intención de establecer su primera fábrica europea a finales de 2026. Hasta la fecha, la factoría que Stellantis tiene en la ciudad polaca de Tychy se encarga de la producción del modelo T03, un vehículo eléctrico del segmento A.

De hecho, la intención de la compañía es producir los modelos B10 y B05 en la factoría zaragozana de Figueruelas a partir del año que viene. Se trata de modelos correspondientes al segmento C-SUV y compacto, respectivamente.

Y es que no hay que olvidar que las importaciones de vehículos eléctricos o eléctricos de autonomía extendida que realiza la multinacional china al Viejo Continente están gravadas con un arancel del 30,7%.