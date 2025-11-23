El gran dilema del coche eléctrico en España: cargar en casa o en la calle, ¿qué sale realmente más barato?

Los usuarios de coches eléctricos deben considerar el coste de la recarga, la accesibilidad y la comodidad

El gran dilema del coche eléctrico en España gira en torno a la pregunta de si es más económico cargar en casa o en un punto de carga público. Si bien cargar en casa suele ser más barato, los costos dependen de varios factores, como la tarifa eléctrica contratada y la ubicación del punto de carga.

A pesar de las diferencias en los precios, el análisis de los costes asociados a ambas opciones muestra que, a largo plazo, cargar en casa sigue siendo la alternativa más económica para la mayoría de los conductores.

¿Cargar en casa o en un punto público? El coste real de cada opción

Cargar un coche eléctrico en casa en España es generalmente más barato que hacerlo en un punto de carga público. Mientras que cargar en casa puede costar entre 6,5 euros y 9 euros por una carga completa, en un punto de carga público el precio varía entre 10 euros y 12 euros, dependiendo del tipo de cargador y su ubicación.

Además, algunos puntos públicos ofrecen cargas gratuitas, lo que puede reducir considerablemente el coste total.

Sin embargo, en ciertos casos, cargar en la calle puede ser la única opción, especialmente para quienes no cuentan con un garaje o sistema de carga en casa, lo que incrementa el interés en encontrar puntos de recarga públicos de bajo coste.

Factores a considerar al elegir dónde cargar tu coche eléctrico

El coste de cargar en casa se ve influido por la tarifa eléctrica contratada y la hora en que se realiza la carga. Aprovechar las tarifas valle durante la noche puede reducir aún más el gasto.

Por otro lado, los puntos de carga públicos se dividen en dos tipos principales: los de Corriente Alterna (CA), que son más lentos pero más económicos, y los de Corriente Continua (CC), que permiten una carga más rápida a un precio más alto.

A pesar de que cargar en casa es la opción más económica en términos generales, las mejoras tecnológicas como la Super e-Platform de BYD, que permite una carga ultrarrápida, podrían hacer que la carga pública sea más competitiva en el futuro. Sin embargo, este tipo de cargadores aún no está disponible en España.