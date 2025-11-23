Un experto en coches se rinde ante este eléctrico chino que llega a Europa: "Lo realmente llamativo es su precio"

Un experto en coches se rinde ante un eléctrico chino que llega a Europa y señala que lo más llamativo es su precio, un punto que redefine el acceso al urbano eléctrico. El modelo de BYD ajusta costes, ofrece autonomía suficiente y cumple normas clave para el mercado europeo

Un experto en coches se rinde ante un eléctrico chino con un precio que sorprende

El experto Manuel Mesa publicó, en el sitio Chasis Cero, que la propuesta de BYD encaja en la categoría urbana que Bruselas plantea con los E-Cars. El especialista valora la coherencia técnica del modelo y resalta un punto central que, según su análisis, puede modificar el mercado.

Por eso señala: "Lo realmente llamativo sería su precio: unos 15.000 euros”, de esta manera lo coloca más barato que el Dacia Spring.

El modelo nace para Japón con 3,4 metros de largo, menos de una tonelada y una batería Blade LFP de 20 kWh que ofrece hasta 200 kilómetros de autonomía.

Su diseño coincide con los límites que Europa evalúa para los futuros E-Cars: tamaño contenido, peso bajo y alrededor de 70 CV. Esta convergencia técnica permite una adaptación directa al mercado europeo y muestra la capacidad de BYD para cumplir requisitos sin alterar la esencia del vehículo.

BYD y un precio que altera el panorama eléctrico europeo

Según el experto, este factor explica la reacción del sector ante un coche que no recurre a artificios para ganar atractivo y que ofrece lo esencial con un coste racional.

La llegada del modelo puede impulsar una nueva etapa en la movilidad eléctrica urbana. Europa lleva años sin una opción económica real y observa cómo fabricantes chinos ocupan un espacio vacío con rapidez.

Este compacto de BYD ofrece una solución que responde a la demanda de coches pequeños, fáciles de aparcar, con carga sencilla en casa y sin el volumen de los SUV que saturan las ciudades.

BYD ya amplía su red de concesionarios en España, Francia y Alemania, lo que anticipa un desembarco sólido.

La marca aprovecha su liderazgo en baterías y su control de producción para presentar un coche que cumple normas japonesas y europeas sin cambios relevantes, algo que acelera su posible entrada en el mercado.